Des manifestants de Jakarta à Tunis sont descendus dans la rue pour exiger la fin des bombardements israéliens sur Gaza après près de deux semaines d’intenses attaques aériennes et d’artillerie qui, selon les autorités palestiniennes, ont tué 4 100 personnes.

Certains gouvernements occidentaux ont exprimé leur soutien à la campagne militaire israélienne, qui intervient après que le groupe palestinien Hamas a tué plus de 1 400 personnes lors d’une attaque contre le sud d’Israël, selon les autorités israéliennes. De nombreux États musulmans ont appelé à un cessez-le-feu immédiat à Gaza, une grande partie de leur population étant mécontente des conditions humanitaires dans le territoire assiégé et exprimant sa solidarité avec les Palestiniens.

Environ 6 000 personnes sont descendues dans les rues d’Amman, la capitale jordanienne, pour protester contre la poursuite des attaques contre Gaza, certaines scandant des slogans appelant le Hamas à intensifier ses attaques contre Israël.

Des centaines de manifestants irakiens se sont rassemblés au poste frontière ouest de Trebil, près de la Jordanie, lors d’une manifestation organisée par le Cadre de coordination, une alliance de groupes politiques et de milices chiites soutenus par l’Iran en Irak.

Des milliers d’Égyptiens ont manifesté dans les villes et villages de ce pays d’Afrique du Nord en signe de solidarité avec les Palestiniens de la bande de Gaza assiégée.

En Turquie, où le gouvernement a déclaré trois jours de deuil pour Gaza, des milliers de personnes ont manifesté devant les mosquées après les prières du vendredi à Istanbul et dans la capitale Ankara.

Des personnes de différentes nationalités se sont rassemblées à la mosquée Imam Muhammad bin Abdul Wahhab à Doha, au Qatar, pour exprimer leur solidarité avec les Palestiniens de Gaza et protester contre l’attaque israélienne.

Après la prière du vendredi, ils ont brandi des drapeaux, porté des banderoles et crié des slogans appelant à une « Palestine libre » et à la fin de l’occupation israélienne.

« Nous sommes ici aujourd’hui contre les atrocités commises par les sionistes à Gaza et ailleurs en Palestine. Ils le font depuis 1948, ils nous ont expulsés à cette époque et maintenant ils essaient de faire la même chose à Gaza », a déclaré le Palestinien Yousef Kiblawi, 49 ans, directeur d’une société pétrolière et gazière au Qatar.