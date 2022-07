Photos rares – La vie hollywoodienne

Voir la galerie





Mary-Kate Olsen et Ashley Olson ont émergé pour une très rare apparition publique ensemble mardi ! Les célèbres jumeaux, 36 ans, ont été vus le 12 juillet faire du shopping sur Melrose Place à West Hollywood. Sur les photos, le duo a été vu avec un pantalon sombre, des lunettes de soleil et des masques faciaux. Les célèbres anciennes enfants stars portaient toutes les deux les cheveux lâchés et ondulés autour des épaules. Mary-Kate et Ashley ne sont pas souvent vues ensemble en public, mais elles ont fait une apparition à l’ancien Full house co-vedette Bob SaugeC’est l’enterrement en janvier.

Le 22 octobre, les créateurs de The Row, toujours aussi à la mode, ont été vus à New York sortant d’un immeuble pour fumer. Séparément, Ashley a été vue aux CFDA Fashion Awards en novembre, où le duo a été nominé pour le créateur d’accessoires américain de l’année pour The Row. Beaucoup plus récemment, Mary-Kate a été vue en compétition lors du 8ème Longines Paris Eiffel Jumping, qui fait partie du prestigieux Longines Global Champions Tour.

Leur sœur cadette, Wandavision étoile Elisabeth Olsenest un spectacle beaucoup plus fréquent sur les tapis rouges, aux côtés de son mari Robbie Arnet – bien qu’elle soit également privée, et il n’a été révélé que récemment qu’elle était mariée depuis avant la pandémie de coronavirus. Dans une interview en 2021, les jumeaux ont expliqué leur décision de garder leur vie privée secrète.

“Nous avons été élevés pour être des gens discrets”, a déclaré Mary-Kate Le magazine d’identité de Vice. en juin 2021, lors de la discussion sur leur style minimaliste emblématique. “Je pense que c’est potentiellement juste notre esthétique, notre préférence de conception”, a ajouté Ashley. « Mais cela ne signifie pas que nous n’apprécions pas aussi quelque chose de vraiment orné ou maximal. Parfois, une collection commence même un peu comme ça, puis se réduit. Cela ne part pas toujours de cet endroit simpliste.

Fascinant, les jumeaux insaisissables, déjà une marque mondialement reconnue au moment où ils ont lancé leur ligne de mode en 2006, ont admis qu’ils ne voulaient même pas être les visages de leur propre marque de design. “Nous ne voulions pas être devant, nous ne voulions même pas nécessairement que les gens sachent que c’était nous”, a déclaré Ashley à la publication.