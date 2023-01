Photos rares – La vie hollywoodienne

Voir la galerie





Crédit d’image : BACKGRID

Shania Twain garde généralement sa vie privée à l’abri des regards du public, mais les photographes ont surpris la chanteuse en balade avec son mari, Frédéric Thiebaud, le 3 janvier. Les deux hommes ont été photographiés arrivant à l’aéroport John F. Kennedy de New York, où ils ont apporté leurs propres bagages à la voiture. Shania était tout sourire alors qu’elle s’habillait d’un jean, d’un sweat-shirt et d’une casquette de baseball pour le vol. Elle était suivie de près par son mari depuis 12 ans, qui s’occupait de s’occuper de la majorité des sacs du couple.

Shania et Frédéric ont célébré leur 12e anniversaire de mariage le jour de l’An, après s’être mariés le 1er janvier 2011. Le début de la relation entre Shania et Frédéric était tout sauf conventionnel. La chanteuse country s’est séparée de son premier mari, Robert John « Mutt » Langeavec qui elle partage un fils, en 2008. La séparation est survenue après qu’elle a découvert qu’il avait eu une liaison avec sa meilleure amie, Marie-Anne Thiébaud. Shania a ensuite entamé une relation avec le mari de Marie-Anne, Frédéric, et ils se sont fiancés fin 2010.

Bien que le monde de Shania ait d’abord été secoué par la liaison de Mutt, elle a ensuite trouvé le bonheur. Frédéric était en fait celui qui a découvert la relation entre Mutt et Marie-Anne en premier et a pris sur lui de dire à Shania quand ils ont refusé. “Nous étions un soutien l’un pour l’autre et avons vraiment trouvé quelque chose de beau à la fin et d’inattendu”, a admis Shania lors d’une précédente interview sur Le spectacle d’Ellen DeGeneres. Après leur mariage, Shania a qualifié Frederic de “véritable cadeau” en tant qu’ami, qui s’est transformé en un “amour incroyable” au fil du temps.

Shania anticipe désormais la sortie prochaine de son nouvel album, Reine de moiqui sortira le 3 février. C’est son premier album studio complet depuis 2017. Le premier single du disque, “Waking Up Dreaming”, est sorti en 2022. Elle soutiendra l’album avec son Reine de moi tournée, qui débutera le 28 avril à Washington et se terminera en juillet en Amérique du Nord. En septembre, elle reprendra le spectacle en Europe pour une série de dates avant de retourner en Amérique du Nord en octobre pour terminer un autre mois de spectacles.

