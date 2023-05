LONDRES — Que porte-t-on à un couronnement ?

Pour les membres de la famille royale comme la reine Camilla et Kate, la princesse de Galles, le thème était des robes pâles et sobres pour laisser parler leurs robes royales et leurs bijoux scintillants.

Camilla, qui a été couronnée aux côtés du roi Charles III à l’abbaye de Westminster samedi, portait une robe en soie brodée dans des tons ivoire, argent et or avec une courte traîne de Bruce Oldfield – un créateur britannique privilégié par la famille royale – avec des chaussures assorties.

Kate portait une robe en crêpe de soie ivoire de la maison de couture britannique Alexander McQueen sous son manteau ou sa robe bleu cobalt et rouge de l’Ordre royal de Victoria. Elle ne portait pas de diadème, optant plutôt pour un grand casque en argent et cristal conçu par la modiste Jess Collett en collaboration avec McQueen.

Elle portait également des boucles d’oreilles en perles et en diamants appartenant à la défunte mère de William, la princesse Diana.

Sa fille de 8 ans, la princesse Charlotte, portait un casque similaire et une robe McQueen ivoire avec cape, brodée de motifs de rose, de chardon, de jonquille et de trèfle pour représenter les quatre pays du Royaume-Uni.

PHOTOS : AP PHOTOS : qui portait quoi au couronnement du roi Charles III

De nombreux invités ont opté pour des tenues pastel accrocheuses qui ont fourni des touches de couleur gaies par temps gris humide.

La première dame des États-Unis, Jill Biden, portait un tailleur-jupe bleu bleuet de Ralph Lauren, avec un postiche et des gants assortis. Elle est apparue avec sa petite-fille Finnegan Biden, qui portait une robe jaune avec une cape assortie de la marque new-yorkaise Markarian.

Le rose était un choix particulièrement populaire pour beaucoup. La Française Brigitte Macron a choisi une robe courte rose pâle avec un manteau assorti, du créateur Nicolas Ghesquière pour Louis Vuitton. La reine Letizia d’Espagne a également opté pour le rose, arborant un tailleur jupe à volants péplum, des talons assortis et un grand chapeau élégant.

La pop star Katy Perry, qui doit se produire lors d’un concert de couronnement dimanche, portait une veste Vivienne Westwood avec une jupe sur mesure assortie. Elle a stylisé le look sur mesure avec un casque comportant une base en crinoline avec une couche de tulle et un voile de veuve joyeuse, orné d’un nœud en ruban.

La législatrice britannique Penny Mordaunt, qui portait «l’épée de l’État» lors de la cérémonie de couronnement, a volé la vedette avec une superbe robe cape bleu sarcelle et un chapeau brodé de fougères dorées.

Le prince Harry, qui a assisté à la cérémonie sans sa femme, Meghan, portait un costume trois pièces noir et gris personnalisé de Dior.