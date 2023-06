Photos publiées d’un robot en haute mer aidant aux efforts de récupération de Titan

Inscrivez-vous à notre e-mail Evening Headlines pour votre guide quotidien des dernières nouvelles Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit US Evening Headlines

Le robot de haute mer qui a récupéré les débris du Titan après son implosion catastrophique la semaine dernière a été lancé pour une quatrième plongée alors que les efforts de récupération se poursuivent.

Une semaine après la tragédie qui a tué les cinq passagers à bord du submersible voué à l’échec, les garde-côtes américains ont annoncé que les ROV (véhicules télécommandés) restent en place dans le cadre des opérations de récupération.

Le ROV qui a fait la découverte critique des chambres du Titan à 1 600 pieds de l’épave du Titanic, l’Odysseus 6K, a été relancé dimanche dans le cadre d’efforts supplémentaires pour récupérer plus de débris, selon Pelagic Research Services, la société qui exploite le robot de haute mer.

Les images partagées par la société au cours du week-end montrent l’équipage à bord du navire canadien Horizon Artic déployant l’Odysseus vers la mer.

« Cette phase de récupération est une opération remarquablement difficile et risquée, surtout à cette profondeur », a déclaré un porte-parole dans un communiqué. déclaration. « Compte tenu de son fonctionnement continu sous des pressions atmosphériques, des températures et des contraintes environnementales incroyables, c’est un témoignage de la compétence de l’équipe et de l’ingénierie d’Odysseus. »

La Garde côtière a précédemment admis que les efforts de récupération seront difficiles en raison des conditions impitoyables du fond de l’océan. Cependant, le service a déclaré lors d’une conférence de presse dimanche que les ROV continueraient de descendre à 12 000 pieds sous la surface de l’océan pour rechercher plus de débris.

L’Odysseus 6K était le seul ROV à avoir récupéré des débris du Titan après son implosion catastrophique la semaine dernière (Services de recherche pélagique)

Le robot de haute mer a été lancé dimanche lors de sa quatrième plongée (Services de recherche pélagique)

La Garde côtière a annoncé des enquêtes sur les circonstances qui ont conduit au dysfonctionnement du navire. Les responsables canadiens ont également révélé samedi que l’audio et les commandes entre le Titan et son vaisseau-mère Polar Prince seront analysés dans le cadre de leur enquête.

La présidente du Bureau de la sécurité des transports du Canada, Kathy Fox, a déclaré que l’équipage du navire-mère avait été interrogé pour « recueillir des informations à partir de l’enregistreur de données de voyage du navire et d’autres systèmes du navire contenant des informations utiles », selon CNN.

La Garde côtière américaine a annoncé au cours du week-end que les efforts de récupération se poursuivraient (Services de recherche pélagique)

Les enquêtes interviennent après que la BBC a rapporté que des courriels de M. Rush montraient qu’il avait rejeté les problèmes de sécurité concernant le submersible Titan. Dans les échanges avec le spécialiste de l’exploration en haute mer Rob McCallum, le PDG d’OceanGate s’est dit « fatigué des acteurs de l’industrie qui essaient d’utiliser un argument de sécurité pour stopper l’innovation ».

Pendant ce temps, un procès intenté par un ancien employé d’OceanGate en 2018 et obtenu par La Nouvelle République listé des « défauts visibles » du navire qui auraient été ignorés par la haute direction. Des experts en sous-marins avaient également signé une lettre exprimant une « préoccupation unanime » concernant la décision de la société de ne pas demander d’évaluation et d’essais extérieurs avant de faire descendre des passagers sur le Titanic.

L’indépendant a contacté OceanGate pour commenter les allégations.