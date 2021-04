De NOUVELLES photos ont été publiées du terroriste du London Bridge, Usman Khan, qui a acheté des vêtements, du ruban adhésif et une miche de pain – quelques jours à peine avant de poignarder à mort deux étudiants lors d’une attaque frénétique.

Le terroriste condamné a été vu sur CCTV acheter les articles dans des supermarchés, y compris Poundland – moins de 24 heures avant de poignarder Jack Merritt, 25 ans, et Saskia Jones, 23 ans, à mort en novembre 2019.

Des photos ont été publiées du terroriste du London Bridge, Usman Khan, achetant des vêtements, du ruban adhésif et une miche de pain avant l’attaque. Crédit: PA

La vidéosurveillance montre que Khan achète les articles dans des supermarchés, y compris Poundland – moins de 24 heures avant l’attaque mortelle Crédit: PA

Des images publiées par la police du Met montrent Khan en train de faire du shopping dans les jours précédant l’attaque – alors qu’il achetait du câblage et du ruban adhésif qui aurait été utilisé pour fabriquer une fausse ceinture suicide.

Khan, 28 ans, a été vu dans un magasin de Poundland à Stafford le 20 novembre – neuf jours avant l’attaque de Fishmongers Hall.

Juste la veille, il a acheté des ciseaux, des bottes et un masque – qu’il aurait porté lors de l’attaque.

Dans la vidéosurveillance, on le voit portant une casquette Nike noire, un pantalon de jogging gris et un masque facial, alors qu’il fourre du ruban adhésif et une miche de pain dans un sac à provisions recyclable.

Les images montrent ses mouvements dans les jours précédant l’attaque, et alors qu’il se dirigeait de son domicile à Stafford à Londres, pour l’événement éducatif des prisonniers Learning Together dans la capitale.

Les photos ont été montrées aux jurés lors de l’enquête sur l’attaque de Khan au Guildhall de Londres.

Il a été entendu hier qu’au cours de ses huit années passées dans sept prisons, Khan a été impliqué dans une série d’incidents violents et de «brimades extrémistes».

Saskia Jones a été tuée par le terroriste reconnu coupable Khan lors d’un événement de réhabilitation de prisonniers près de London Bridge Crédit: PA

Jack Merritt a également été tué par Khan lors de l’attaque frénétique de 2019 Crédit: PA

On a dit aux jurés que Khan avait été un détenu «influent» qui s’était associé à d’autres terroristes de haut niveau, dont le meurtrier de Fusilier Lee Rigby.

Au cours de l’enquête, il est également apparu que le risque pour un terroriste reconnu coupable d’assister à un événement au Fishmongers ‘Hall n’a pas été soulevé avant que Khan ne se déchaîne et ne tue deux personnes.

Auparavant, il y avait eu une discussion sur les risques que Khan apprenne à conduire un camion à benne basculante, mais pas sur le fait qu’il se rende à Londres pour assister à l’événement, ont entendu les jurés.