PHOTOS : Plus de terrains de jeux scolaires en Colombie-Britannique rendus inclusifs et accessibles à tous

Vernon Monashee MLA Harwinder Sandhu s’adresse à la foule lors de l’ouverture de la nouvelle aire de jeux accessible et inclusive à l’école élémentaire Alexis Park de Vernon le mardi 16 mai. (Roger Knox – Morning Star) Les élèves de 7e année Gabe Teeples (à gauche) et Allison Sanchez étaient les animateurs officiels de l’ouverture du nouveau terrain de jeu accessible et inclusif à l’école primaire Alexis Park de Vernon le mardi 16 mai. (Roger Knox – Morning Star) La chorale de la 4e à la 6e année de l’école élémentaire Alexis Park, sous la direction de l’enseignante Tori Huggins (à gauche), chante une chanson pour les invités lors de l’ouverture officielle de la nouvelle aire de jeux inclusive et accessible de l’école le mardi 16 mai. (Roger Knox – Morning Star ) Vernon Monashee MLA Harwinder Sandhu (à droite) accueille les élèves de l’élémentaire Alexis Park de Vernon sur le nouvel équipement de terrain de jeu inclusif et accessible de l’école le mardi 16 mai. (Roger Knox – Morning Star) La ministre de l’Éducation et de la Garde d’enfants de la Colombie-Britannique, Racnha Singh (à gauche), annonce que le gouvernement fournira 5 millions de dollars pour 25 nouveaux terrains de jeux scolaires dans 25 districts scolaires. L’annonce a été faite le mardi 16 mai à l’école élémentaire Alexis Park de Vernon, dans son nouveau terrain de jeu inclusif et accessible. (Roger Knox – Étoile du matin) La ministre de l’Éducation et de la Garde d’enfants de la Colombie-Britannique, Rachna Singh (au centre), se joint à l’élève de l’élémentaire Alexis Park, Callandra Solhus-Grant (à l’intérieur, à gauche) et à Vernon Monashee, député provincial Harwinder Sandhu (à l’arrière), pour faire un tour sur la balançoire Oodle, qui fait partie du nouveau terrain de jeu inclusif et accessible. équipement à l’école de Vernon, le mardi 16 mai. Les étudiants Lexa Meise (à gauche) et Brody Panter-Stokes poussent le trio. (Roger Knox – Étoile du matin) La construction du terrain de jeu a été achevée en 2020, mais une ouverture officielle et l’annonce d’un financement supplémentaire pour des terrains de jeux dans la province ont été faites le mardi 16 mai à l’école primaire Alexis Park de Vernon. (Roger Knox – Étoile du matin)

Faire un tour avec des élèves sur une balançoire Oodle. Faire tourner un collègue dans le mouvement global. En haut et au-dessus du Portal Climber.

Vous ne pouviez pas effacer le sourire du visage de Rachna Singh mardi matin à Vernon.

Le ministre de l’Éducation de la Colombie-Britannique était sur place pour inaugurer officiellement le nouveau terrain de jeu accessible et inclusif à l’école élémentaire Alexis Park le 16 mai, puis s’est joint aux élèves pour jouer sur le nouvel équipement.

«Je pourrais passer toute la journée ici», a ri Singh, après avoir partagé le Oodle Swing avec Vernon Monashee MLA, collègue du NPD Harwinder Sandhu, qui a reçu une poussée autour de l’équipement Global Motion du ministre.

« Les aires de jeux sont excellentes pour la santé physique et mentale de nos enfants, et sont des espaces où ils peuvent être eux-mêmes et exprimer leur nature amusante. Notre gouvernement aide les collectivités de toute la province à avoir un meilleur accès à de l’équipement de terrain de jeu moderne qui profitera à tous.

Le programme réduit considérablement la collecte de fonds dirigée par les parents qui était auparavant nécessaire pour aider à construire des terrains de jeux.

Le terrain de jeu à Alexis Park Elementary a en fait été construit en 2020.

« Les élèves d’Alexis Park adorent leur nouveau terrain de jeu et nous avons constaté des changements positifs dans la santé mentale et l’engagement depuis qu’il est terminé », a déclaré le directeur par intérim Cordell Ware.

Singh et Sandhu ont été rejoints sur le Oodle Swing par les étudiants Brody Panter-Stokes, Lexa Meise et Callandra Salhus-Grant. Panter-Stokes est un élève de 5e année qui a des problèmes de mobilité, donc le nouveau terrain de jeu pour lui est, en un mot, «génial». Et c’est une mise à niveau de l’ancien terrain de jeu.

«Oh oui, ça (le terrain de jeu) fait définitivement une différence. C’est assez génial », a-t-il déclaré.

« C’est vraiment amusant, vraiment cool », a déclaré Meise, une élève de 6e année qui est une grande fan des barres de singe. « Cette aire de jeux est plus accessible pour tous les élèves.

Salhus-Grant, un autre amateur de bars à singes, qui est en 4e année, adore le nouveau terrain de jeu, mais… « Il devrait y avoir plus de bars à singes. J’aime beaucoup les barres de singe.

Se joindre aux festivités mardi matin étaient les maîtres de cérémonie de 7e année Allison Sanchez et Gabe Teeples, le vice-président du conseil du district scolaire de Vernon, Tom Williamson, la chorale Alexis Park de la 4e à la 6e année avec l’enseignante Tori Huggins à la direction, et la présidente du conseil consultatif des parents de l’école, Laura Tifenbach, qui a déclaré que toute la communauté bénéficiera du terrain de jeu accessible et inclusif.

« Nos enfants peuvent jouer sur un excellent équipement », a-t-elle déclaré. « C’est formidable de les entendre rire et merveilleux de les voir tous passer un bon moment. C’est devenu un lieu où la communauté se rassemble et s’amuse. »

@VernonNews

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

ÉducationDistrict scolaireVernon