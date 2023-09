Photos : Plus de 1 000 corps retrouvés dans une ville libyenne après les inondations | Actualités sur les inondations

Des responsables de l’administration orientale de la Libye affirment qu’au moins 3 000 personnes ont été tuées par les inondations provoquées par la tempête Daniel, qui a détruit deux barrages sur la rivière Derna.

Des milliers d’autres personnes sont portées disparues, selon les estimations, entre 5 000 et 10 000 personnes, à cause d’un mur d’eau qui a emporté des quartiers entiers.

« Le nombre de corps retrouvés à Derna dépasse le millier », a déclaré par téléphone Hichem Chkiouat, ministre de l’aviation civile et membre du comité d’urgence.

«C’est très désastreux. Des corps gisent partout », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il s’attend à ce que le bilan final soit « vraiment, très lourd ».

La Libye est divisée entre l’Est et l’Ouest et les services publics se sont effondrés au cours de plus d’une décennie de luttes de pouvoir.

Après avoir frappé la Grèce la semaine dernière, la tempête Daniel a balayé la Méditerranée dimanche, inondant les routes et détruisant des bâtiments à Derna, et frappant d’autres colonies le long de la côte, notamment la deuxième plus grande ville de Libye, Benghazi.