Photos PDA – La vie hollywoodienne

Crédit d’image : Elder Ordonez / SplashNews

Shawn Mendes24, et Camila Cabello, 26 ans, ont été vus se tenant la main alors qu’ils sortaient à New York – juste un mois après que leur réunion PDA ait rempli Coachella et un an et demi après leur séparation de novembre 2021. En photos vous pouvez VOIR ICI via TMZ, Camila a porté une paire de jeans et un haut court blanc avec une veste en cuir noire alors qu’elle marchait avec son compagnon hitmaker. Elle a terminé le look avec une paire de baskets noires et semblait avoir le visage frais et sans maquillage, ses cheveux nouvellement assombris avec une frange autour de ses épaules. Shawn portait un débardeur gris foncé et une paire de jeans, et avait l’air satisfait en discutant avec Camila au soleil.

La course au café du mardi 23 mai du duo semble certainement confirmer ce que beaucoup croient de plus en plus – que Shawn et Camilla sont « à nouveau ». Et cela ne serait pas une surprise totale. Même lorsqu’ils se sont séparés, ils ont admis être toujours proches.

« Hé les gars, nous avons décidé de mettre fin à notre relation amoureuse, mais notre amour les uns pour les autres en tant qu’humains est plus fort que jamais », a lu un message Instagram émouvant aux fans. « Nous avons commencé notre relation en tant que meilleurs amis et continuerons d’être les meilleurs amis. Nous apprécions tellement votre soutien depuis le début et pour aller de l’avant.

Shawn a déclenché une tempête de rumeurs alors qu’il était vu à plusieurs reprises avec Dre Jocelyne Miranda51, tandis que Camila a continué à ce jour Austin Kevitch, mais la relation était de nouveau terminée en février 2023. Une source nous a dit en août 2022 pourquoi la pop star était attirée par lui. « Elle adore qu’il soit dans la technologie plutôt que dans le show-business, c’est une première pour elle et elle en profite », a déclaré la source. HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT à l’époque.

Mais clairement, Shawn et Camila avaient laissé leur cœur ailleurs et se sont réunis lors du Coachella Valley Music & Arts Festival en avril. « [We’re] si amical », a déclaré Shawn lors d’un épisode de À l’antenne avec Ryan Seacrest en avril 2022. « Je veux dire, j’ai d’abord aimé Camila pendant tant d’années et cela ne changera jamais. »

