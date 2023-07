Photos PDA – La vie hollywoodienne

Crédit d’image : Chaos / Stewy / BACKGRID

Hailee Steinfeld et quart-arrière des Buffalo Bills Josh Allen sont certainement sur. Dans de nouvelles photos, vous pouvez VOIR ICI via TMZle jeune homme de 26 ans Dickinson L’actrice et la star de la NFL ont été vues en train de se serrer les lèvres dans une piscine le 4 juillet lors de vacances romantiques au Mexique. Le Bourdon La beauté portait un élégant chapeau seau en paille et une paire de lunettes de soleil tout en se baissant dans l’eau pour se blottir et embrasser Josh. Le footballeur portait également une paire de lunettes de soleil et semblait profiter pleinement du moment. Sur une photo, les cheveux mouillés de Hailee ont été vus drapés sur le bord de la piscine alors que Josh est entré pour un baiser intime tout en riant.

D’autres photos ont révélé que le Homme araignée L’actrice berçait un petit bikini rouge pendant la séance de maquillage torride, car elle a également été vue se prélasser au bord de la piscine dans le costume dénudé. Josh portait une paire de maillots de bain colorés pour l’escapade décontractée, et à un moment donné, il a semblé tourner un appareil photo sur les photographes alors que lui et Hailee riaient tous les deux.

Hailee et la star de la NFL ont suscité des spéculations sur la romance lorsqu’ils sont sortis ensemble pour un rendez-vous à New York le 26 mai, l’air prudemment affectueux devant un restaurant. Les photos sont venues au milieu des spéculations selon lesquelles Josh s’était séparé du magnifique instructeur de Pilates Bretagne Williams après cinq ans ensemble. Ils ont déjà été vus lors de vacances tropicales intimes en mars.

Au cours du mois d’avril, cependant, les choses ont mal tourné, car La poste a rapporté qu’elle l’avait abandonné en avril. Bien que Hailee soit incroyablement privée de sa vie personnelle, une source proche de la talentueuse actrice a partagé avec PERSONNES en juin qu’ils prenaient les choses à la légère. Ils « sont toujours en couple et apprennent à se connaître », aurait déclaré l’initié. « Il va être très occupé avec le camp d’entraînement, donc ils ne mettent pas trop de pression sur les choses et ils verront où ça mène. »

Une source proche de Hailee a déclaré au point de vente en mai qu’ils formaient un « couple mignon » et a ajouté que « c’est nouveau, mais ils s’amusent ».

