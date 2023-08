PHOTOS : Ouais ! Le festival Cowboy s’empare du Spallumcheen Ranch

C’était un bon moment samedi à O’Keefe Ranch pendant la journée principale du deuxième festival annuel des cow-boys.

Des cow-boys étaient présents au ranch historique de Spallumcheen, faisant des démonstrations de découpage de chevaux tout au long de la journée.

Le festival a commencé le vendredi 4 août avec un dîner-spectacle de cow-boys et un feu de camp, avec de la musique entraînante et des plats appétissants.

Le samedi a été riche en activités pour toute la famille. Le matin, il y avait la création de chevaux de rodéo ainsi qu’un rodéo pour enfants avec des prix. Des démonstrations de découpage de chevaux ont eu lieu en trois sessions, mettant en vedette Lee Poncelet, un entraîneur de chevaux de Lavington depuis plus de 20 ans, qui a montré au public comment les cow-boys capturent une vache s’ils ont besoin de la traiter pour des maladies ou des infections.

Il y avait aussi des présentations d’animaux mettant en vedette des ânes, des agneaux et des moutons, et Ken Mather a fait une présentation sur l’histoire des cow-boys autochtones à 15 h.

Musicien, conteur et interprète aux multiples talents, Duane Marchand a joué de la musique en direct tout au long de la journée.

La journée comprenait des promenades en chariot, du croquet sur la pelouse du manoir, des mini-beignets servis via un camion de restauration, la création d’un chapeau et d’un bonnet de cow-boy, des jeux à l’ancienne dans la grange à couettes et des caresses de chèvre dans l’enclos des chèvres.

Ce soir, le ranch conclura ses activités avec un événement payant impliquant de la poésie et de la musique de cow-boy. Un concert de cow-boys avec des chanteurs et poètes cow-boys locaux Butch Falk, Gordie West, Ken Mather et Jocelyn Winterburn divertira les invités de 19 h à 21 h.

« L’année dernière, nous l’avons fait et c’était extrêmement populaire, les gens ne voulaient pas que nous le fermions », a déclaré Greg Hurst, trésorier du ranch O’Keefe, qui profitait de la journée avec son border collie Piper.

“C’est juste très amusant et c’est un endroit idéal pour les familles, les enfants adorent les animaux que nous avons, ils sont tous accessibles, il n’y a tout simplement pas de meilleur endroit pour amener une famille qu’au ranch pendant un jour ou deux,” dit Hurst.

Demain matin, Cowboy Church clôturera le festival. Rob Dinwoodie et son groupe joueront de la bonne vieille musique gospel et partageront un petit mot, style cowboy.

Brendan Shykora

histoirechevalDistrict régional de North OkanaganOkanaganVernon