PHOTOS : Ornements, notes, etc. mis sur l’arbre UBCO Liberty en soutien à l’Iran à Kelowna

Une manifestation iranienne a eu lieu au Liberty Tree à UBCO le vendredi 23 décembre pour soutenir 10 manifestations pacifiques en Iran qui sont dans le couloir de la mort à cause du régime gouvernemental. (Ray Taheri/A contribué)

Les Iraniens luttant pour la liberté d’expression dans leur pays ont continué à manifester leur soutien à l’UBCO vendredi soir (23 décembre).

Récemment en Iran, le régime a condamné à mort 10 autres manifestants pacifiques, dont le Dr Hamid, Farzaneh Ghareh Hassanlou et le rappeur connu Tomaj Salehi.

Vendredi soir, les habitants de Kelowna ont continué à montrer leur soutien à l’Iran, à la Chine et à d’autres pays pour soutenir la liberté d’expression en se rassemblant à l’arbre de la liberté sur le campus d’UBCO et en accrochant des notes, des photos et des affiches sur l’arbre. Ils ornent également des photos de ceux qui sont actuellement dans le couloir de la mort en Iran.

