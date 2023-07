PHOTOS : Nuit poignante à Osoyoos alors que des incendies de forêt forcent des centaines de personnes à fuir leurs maisons

Remya Nair a pris cette photo du feu de forêt de Lone Pine Creek à Osoyoos à 6 heures du matin le dimanche 30 juillet. (Remya Nair) Cette photo a été prise dimanche matin vers 7h du matin depuis le camping Nk’Mip. (Facebook) L’équipe de sauvetage d’urgence d’Animal Lifeline a pris cette photo depuis la zone de piste de course de Desert Park où des volontaires déplaçaient des chevaux de la zone évacuée après minuit. (ALERTE Facebook) Debra Hauptman. (Facebook)

Ce fut une nuit pénible et stressante à Osoyoos avec plus de 730 propriétaires et leurs animaux qui ont dû évacuer vers 23 h 30 du feu de forêt de Lone Pine Creek.

Dimanche matin, le feu d’environ 200 hectares continue de brûler du côté d’Osoyoos mais semble beaucoup moins menaçant qu’hier soir.

Les habitants de la zone de l’incendie signalent qu’aucun bombardier à eau ou hélicoptère avec seaux n’est sur les lieux ce matin à partir de 8 heures.

Le district régional d’Okanagan Similkameen aura une mise à jour sur l’incendie à 10 h

La ville d’Osoyoos a déclaré l’état d’urgence. DriveBC ne recommande pas aux gens de voyager le long de l’autoroute 3 entre Keremeos et Osoyoos.

⚠️ CONSEILS AUX VOYAGES ⚠️#BCHwy3 Feu de forêt entre #Keremeos et #Osoyoos. Le voyage n’est pas recommandé. Détour en vigueur via l’autoroute 3A vers l’autoroute 97. ℹ️ Pour plus d’infos : https://t.co/Vu9F6BEldv pic.twitter.com/IqqEOOlHc1 – DriveBC (@DriveBC) 30 juillet 2023

Vers 11 h, le centre des opérations d’urgence RDOS et la ville d’Osoyoos ont émis un ordre d’évacuation pour 732 propriétés dans la zone électorale « A » et la ville d’Osoyoos en raison de l’incendie de forêt d’Eagle Bluff (K52318). L’ordonnance couvre la zone au nord de la frontière canado-américaine jusqu’à l’intersection de l’autoroute 97 et de l’autoroute 3, à l’ouest et au nord le long de l’autoroute 3.

Un total de 2 094 propriétés dans les secteurs électoraux « A », « B » et « C » et la ville d’Osoyoos ont été mises en alerte juste après minuit.

Les éleveurs et les agriculteurs ont rapidement offert leurs remorques à chevaux et beaucoup ont pris le temps de rassembler les chevaux et de les mettre en sécurité. Beaucoup ont offert leurs propriétés pour garder des chevaux et du bétail. D’autres ont offert leurs maisons aux évacués.

L’équipe d’intervention d’urgence d’Animal Lifeline (ALERT) a sauvé des animaux jusque tard dans la nuit, y compris sur la piste de course de Desert Park, où ALERT a accueilli des animaux évacués lors des incendies de 2021.

Contactez ALERT si vous avez besoin d’aide avec des animaux au 250-809-7152.

Le terrain de golf d’Osoyoos fait l’objet d’un ordre d’évacuation et est actuellement fermé.

Un centre d’accueil des services d’urgence a été activé au centre communautaire Oliver situé au 6359 Park Dr. à Oliver. Les personnes évacuées sont invitées à se rendre à la réception si elles ont besoin de soutien. Si vous pouvez rester avec votre famille ou vos amis dans la région, faites-le, a déclaré la ville d’Osoyoos.

Le feu de forêt d’Eagle Bluffs à Oroville est devenu très visible pour Osoyoos vers 14 h 30 le 29 juillet, puis a traversé le Canada depuis les États-Unis quelques heures plus tard et a continué à se diriger vers le nord, menaçant les maisons et les propriétés.

