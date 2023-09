PHOTOS : North Okanagan accueille les meilleurs tireurs pour la Classique annuelle de la fête du Travail

Le North Okanagan Trap and Skeet Club a organisé sa Classique annuelle de la fête du Travail, à laquelle plus de 70 athlètes ont participé. (Bowen Assman-Étoile du matin) Le North Okanagan Trap and Skeet Club organise chaque année deux événements majeurs, enregistrés auprès de l’organisme directeur de la Pacific International Trapshooting Association (PITA). (Bowen Assman – Étoile du matin) Pendant les épreuves de tir au piège et au skeet, les tireurs utilisent un haut-parleur, qui déclenche le « piège » activé par la voix pour libérer une cible en argile, que le tireur tentera de toucher. (Bowen Assman – Étoile du matin) Le North Okanagan Trap and Skeet Club a organisé sa Classique annuelle de la fête du Travail, à laquelle plus de 70 athlètes ont participé. (Bowen Assman-Étoile du matin) Le North Okanagan Trap and Skeet Club organise chaque année deux événements majeurs, enregistrés auprès de l’organisme directeur de la Pacific International Trapshooting Association (PITA). (Bowen Assman – Étoile du matin) Le North Okanagan Trap and Skeet Club a organisé sa Classique annuelle de la fête du Travail, à laquelle plus de 70 athlètes ont participé. (Bowen Assman-Étoile du matin) Le North Okanagan Trap and Skeet Club organise chaque année deux événements majeurs, enregistrés auprès de l’organisme directeur de la Pacific International Trapshooting Association (PITA). (Bowen Assman – Étoile du matin) Certains tireurs sont devenus de plus en plus habiles à recharger leur fusil de chasse de calibre 12, comme cet individu. (Bowen Assman – Morning Star). Le North Okanagan Trap and Skeet Club organise chaque année deux événements majeurs, enregistrés auprès de l’organisme directeur de la Pacific International Trapshooting Association (PITA). (Bowen Assman – Étoile du matin) Les participants tirent depuis cinq postes différents, tirant cinq coups à chaque fois avec un fusil de chasse de calibre 12. (Bowen Assman – Étoile du matin)

Certains des meilleurs tireurs de tout l’Ouest canadien ont convergé vers le North Okanagan Trap and Skeet Club (NOTSC), pour la Classique annuelle de la fête du Travail.

« C’est le grand événement, car il s’accompagne du grand trophée », a déclaré la réalisatrice Lisa Salt. « Je ne sais pas depuis combien d’années nous faisons cela, mais ça fait longtemps. »

L’événement de quatre jours a vu 70 concurrents venus de toute la Colombie-Britannique, de l’Alberta et de Washington pour concourir.

Durant la compétition, tous les tireurs utilisent des fusils de chasse de calibre 12. Les concurrents sont alignés par cinq et placés à des degrés divers par rapport à la cible.

« Il y a un handicap, comme le golf », a expliqué Salt. « Plus vous tirez loin, plus cela devient difficile. »

Ensuite, chaque tireur tirera un par un, cinq fois, avant de se déplacer vers une position différente.

« Tout est activé par la voix », a déclaré Diana Williamson, marqueuse lors de l’événement. « Les concurrents ont un microphone avec eux et crient ‘tirez’ à chaque fois qu’ils sont prêts à tirer et le piège (qui est le dispositif qui retient la cible en terre battue) lance à chaque fois une cible en terre battue dans l’une des trois zones, au milieu, à gauche. et c’est vrai.

Les tireurs doivent ensuite tirer avec leur arme pour atteindre la cible avant que celle-ci ne tombe au sol.

Lors de l’événement, Salt a remarqué la précision des tireurs, dont certains peuvent atteindre 100 cibles sur 100.

« Sept personnes sont venues ici pour atteindre leurs objectifs », a-t-elle déclaré.

Ces jalons comprennent 50 000 à 200 000 cibles enregistrées par la Pacific International Trapshooting Association (PITA). PITA est l’organisme directeur des grandes compétitions de tir au piège.

« Chez NOTSC, nous réalisons deux gros tournages par an », a déclaré Salt. « Ensuite, nous organisons un multiplex une fois par mois, où des gens de partout tirent dans leur propre club, puis les scores sont comptés et vous gagnez en fonction de la façon dont vos scores se comparent à tous les autres tireurs. »

Les nouveaux tireurs sont toujours les bienvenus et vous pouvez visiter shootnotsc.com pour plus d’informations.

