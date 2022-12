La neige et les poches de glace ont balayé de nombreuses régions de la Grande-Bretagne dimanche jusqu’au début de lundi, y compris Londres, qui a été transformée en un paradis hivernal.

Bien que pittoresque, la neige a ralenti les déplacements dans les régions plus habituées à la pluie. Autour de Londres, les trains et les vols ont été annulés, les lignes de bus fermées et les routes fermées.