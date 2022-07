Photos mignonnes – La vie hollywoodienne

Voir la galerie





Crédit d’image : Jim Smeal/Shutterstock

Selena Gomez et Taylor Swift sont les buts ultimes de l’amitié ! La Seuls les meurtres dans le bâtiment L’actrice a fêté son grand 30e anniversaire le vendredi 22 juillet et la chanteuse de “Carolina” était là à ses côtés pour sonner l’événement. Les adorables meilleures amies ont été aperçues en train de profiter d’un dîner intime à l’auberge des célébrités Inn of the Seventh Ray à Malibu. Pour marquer l’occasion, Selena a partagé des clichés amusants de la soirée, les sous-titrant “30 ans, ringard et digne”.

Berçant une magnifique mini-robe blanche à volants, Selena a gardé ses serrures de châtaigne de marque dans un chignon lâche alors qu’elle riait et souriait aux côtés de son partenaire dans le crime. Taylor a gardé si simple et chic aussi, enfilant une robe d’été à fleurs rouges, avec ses mèches blondes en tresses. Sur une photo, le gagnant du Grammy a levé le pouce pendant que Selena riait en arrière-plan.

Comme les fans le savent, les deux icônes de la pop sont amies depuis un certain temps. En 2008, ils sont devenus proches alors qu’ils sortaient ensemble Jonas frères : Selena avec pseudo et Taylor avec Jo. “C’était hystérique”, se souvient Selena de leur amitié qui s’est formée lors d’une KISS FM interview en 2017. « C’était incroyable, parce que c’était la fille avec les gros cheveux bouclés et tous les bracelets et les bottes de cow-boy. Et j’étais définitivement prometteur, et nous avons juste cliqué. C’est la meilleure chose que nous ayons retirée de ces relations.

Trois ans plus tard, Selena a parlé encore plus de l’amitié de Taylor, disant que c’était beaucoup plus profond que le public ne le sait, car ils gardent souvent certaines choses pour eux. “Elle s’est montrée pour moi d’une manière à laquelle je ne m’attendais pas”, a expliqué Selena à WSJ. « Je suis venu par avion parce que j’étais blessé et que je traversais quelque chose. Des trucs qui se passaient avec ma famille. Il a été prouvé année après année et à chaque instant de ma vie qu’elle est l’une de mes meilleures amies au monde. Nous ne sommes pas d’accord sur tout, mais nous nous respectons sur tout.