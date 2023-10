Photos : L’indignation se propage à travers le Moyen-Orient après l’attaque contre un hôpital de Gaza | Conflit israélo-palestinien Actualités

Des milliers de manifestants sont descendus dans les rues du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord mardi pour exprimer leur indignation suite à l’attaque aérienne israélienne meurtrière contre l’hôpital Al-Ahli al-Arabi à Gaza.

Des manifestations spontanées ont éclaté en Jordanie, en Turquie, au Liban, en Iran et en Irak, ainsi que dans des villes de Cisjordanie comme Ramallah.

Ces manifestations font suite à l’attentat à la bombe contre un hôpital, considéré comme l’attaque la plus meurtrière depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas le 7 octobre.

Le ministère de la Santé de Gaza a déclaré qu’au moins 500 personnes avaient été tuées dans les bombes tombant sur l’hôpital central de Gaza, où s’abritaient les Palestiniens déplacés.

Depuis qu’Israël a commencé à bombarder Gaza depuis les airs le 7 octobre, des dizaines de milliers d’habitants cherchant refuge contre les bombardements en cours ont fui vers les hôpitaux pour obtenir aide et protection.

L’Organisation mondiale de la santé a condamné l’attaque de l’hôpital de mardi et a exigé la protection immédiate des civils et du personnel soignant dans l’enclave palestinienne.

Mais les peuples des pays arabes ont également élevé la voix pour exprimer leur colère face aux scènes dévastatrices qui se sont produites à l’hôpital Al-Ahli al-Arabi.

La correspondante d’Al Jazeera, Dorsa Jabbari, a rapporté qu’« au moins une demi-douzaine » de villes iraniennes ont vu des manifestations éclater à la suite de l’attaque de l’hôpital.

Depuis son point d’observation dans la capitale Téhéran, elle a expliqué que les manifestants se sont déplacés de la place de Palestine vers l’ambassade de France, où ils ont scandé contre la violence.

« On a le sentiment que c’était quelque chose de catastrophique », a expliqué Jabbari. « Le guide suprême de l’Iran s’est exprimé mardi et a déclaré qu’une fois que les pays musulmans, la nation musulmane et le peuple sont en colère, il est très difficile de les empêcher d’exprimer leur colère. C’est exactement ce que nous voyons dans les rues de ces pays et certainement aussi en Iran.»

Pendant ce temps, à Istanbul, le journaliste indépendant Emre Basaran a déclaré à Al Jazeera que la tension était palpable.

« Les sentiments anti-israéliens ont toujours été élevés en Turquie en raison de l’oppression de la Palestine qui dure depuis des décennies et de sa guerre contre le peuple palestinien », a-t-il déclaré. « Il existe actuellement une sorte de colère très particulière envers Israël. Vous pouvez simplement le sentir, vous pouvez simplement le sentir dans la rue.

Il a expliqué qu’après que les manifestants ont tenté d’entrer dans le consulat israélien, la police turque a dispersé la foule et bloqué la zone. « Je n’avais aucun moyen de m’approcher du consulat », a déclaré Basaran.