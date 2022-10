Photos: L’exploitation minière en haute mer pourrait mettre en danger ces animaux marins spectaculaires

Si vous deviez plonger au fond de l’océan quelque part entre Hawaï et le Mexique, vous pourriez voir un champ de trésors engloutis. Ici, dans ce qu’on appelle la zone Clarion-Clipperton (CCZ), une grande partie du fond marin est recouverte de roches de la taille d’un poing qui contiennent des métaux précieux comme le cobalt, le manganèse et le nickel.

Ces roches d’aspect terne se sont formées au cours de millions d’années, lorsque le métal dissous dans l’eau de mer s’est développé autour d’un peu de matière, comme une dent de requin (similaire à la façon dont une perle se développe autour d’un grain de sable). Connus sous le nom de nodules polymétalliques, ils sont abondants dans la ZCC, bien que vous puissiez les trouver dans plusieurs régions de l’océan. Et vous n’avez pas à creuser pour les atteindre; ils sont assis sur ou près du fond de l’océan, semblant dodus pour la cueillette.

Depuis des années, une poignée d’entreprises et de gouvernements étrangers font pression pour exploiter des nodules dans la ZCC et ailleurs. Ces roches contiennent des métaux nécessaires à la construction de batteries pour les voitures électriques et d’autres technologies d’énergie propre pour lesquelles la demande augmente. (Dans le monde, les consommateurs ont acheté 6,6 millions de véhicules électriques l’année dernière, et les analystes s’attendent à ce que les ventes triplent d’ici 2025.)

Ces métaux – en particulier le cobalt – sont actuellement extraits du sol et ont été liés à la destruction de l’environnement et aux violations des droits de l’homme. C’est pourquoi les partisans de l’exploitation minière en haute mer considèrent la récolte de nodules comme une bonne chose ; ils prétendent que cela peut être moins nocif que l’extraction des métaux de la Terre.





Mais en exploitant le fond de l’océan, l’industrie pourrait simplement échanger une forme de destruction de l’environnement contre une autre.

Les scientifiques ne savent toujours pas grand-chose sur les impacts de l’exploitation minière en haute mer, et ce qu’ils savent suggère qu’elle pourrait être incroyablement destructrice, soulignant une tension fondamentale dans la course à la réduction des émissions de gaz à effet de serre : certaines technologies se font au détriment de la biodiversité et il n’est souvent pas clair comment peser les compromis.

Ce qui est certain, c’est que la ZCC est pleine de vie et qu’une grande partie reste à découvrir. Les images ci-dessous, qui proviennent d’expéditions de recherche dans le CCZ, révèlent certaines de ses créatures les plus hallucinantes, des éponges qui ressemblent à des luminaires aux vers qui scintillent en nageant. L’exploitation minière pourrait mettre beaucoup d’entre eux en danger.

Les entreprises veulent exploiter l’un des écosystèmes les plus riches des grands fonds marins

Atteignant des profondeurs de 18 000 pieds et s’étendant sur 1,7 million de miles carrés, le fond marin de la ZCC est inégalé en termes de diversité d’espèces, par rapport à d’autres régions de l’océan connues sous le nom de zones abyssales qui ont des profondeurs comprises entre environ 10 000 et 20 000 pieds.

“La CCZ a la plus grande biodiversité de toutes les zones abyssales échantillonnées dans l’océan”, a déclaré Craig Smith, professeur émérite à l’Université d’Hawaï à Mānoa, qui étudie la faune dans la CCZ depuis plus de trois décennies. “C’est important car les habitats abyssaux couvrent plus de la moitié de la surface solide de la Terre.”

Certaines des créatures les plus spectaculaires dans les champs de nodules sont les concombres de mer, des créatures ressemblant à des vers apparentées aux étoiles de mer et aux oursins. Pièce A : Psychropotes dyscrita, alias l’écureuil gommeux.

Ressemblant à un bonbon gommeux en forme d’écureuil, cet organisme des profondeurs marines – qui se décline en différentes couleurs – peut utiliser sa “queue” comme une voile, a déclaré Smith. “Nous pensons qu’il peut se déplacer vers le bas en mettant cette queue vers le haut et en attrapant des courants très faibles qui le déplacent le long du fond.”

Plonger dans la CCZ, c’est faire l’expérience d’une planète étrangère, où de nombreuses créatures semblent “d’un autre monde”, a déclaré Smith.

Un exemple? Le calmar.

Avec 10 appendices ressemblant à des tentacules dépassant de sa tête, ce ver éblouissant et nageant librement – qui a été décrit pour la première fois en 2010 – ressemble à une partie de ver et à une partie de calmar et à 100% d’extraterrestre.





“Lorsque vous commencez à descendre dans des profondeurs plus profondes, vous impliquez une biologie étrangère à l’homme”, m’a dit l’explorateur et investisseur en haute mer Victor Vescovo, un opposant déclaré à l’exploitation minière des fonds marins. « Vous vous sentez comme un astronaute. C’est comme aller sur une autre planète.





Tout aussi étranges sont les éponges qui ne ressemblent en rien à… des éponges.

Considérez Chondrocladia lampadiglobus, l’éponge d’arbre de ping-pong (ou ce que j’appellerais l’éponge de luminaire moderne du milieu du siècle). Carnivore, il utilise ces boules gélatineuses pour piéger et manger les petites bestioles qui flottent.

D’autres éponges forment des tiges à partir de particules ressemblant à du verre appelées spicules. “Ils ressemblent littéralement à des fibres de verre dans un câble à fibre optique”, a déclaré Smith à propos des tiges en forme de verre. Les tiges constituent des bases utiles pour les anémones de mer, comme la blanche au-dessus de l’éponge ci-dessous.

Certains animaux de la zone abyssale ressemblent à ceux des eaux moins profondes mais sont juste un peu plus. Cet oursin du CCZ, par exemple, a des épines incroyablement longues, de plusieurs centimètres de long.

Lorsqu’un oursin a des épines plus longues, ils sont plus facilement déplacés par les courants et plus facilement endommagés, a déclaré Smith. Mais dans la CCZ, les courants sont doux, et les épines tentaculaires sont donc moins dangereuses, soupçonne-t-il. Les longues épines ne peuvent évoluer que là où le courant est faible.

Il est important de noter que de nombreuses créatures s’attachent également directement aux nodules polymétalliques et semblent en dépendre pour leur survie, a déclaré Smith.

En 2016, Smith et la biologiste marine Diva Amon, entre autres chercheurs, ont publié une étude documentant environ 170 espèces de mégafaune (c’est-à-dire gros animaux) dans une zone de 30 kilomètres carrés dans l’est de la ZCC. La moitié des animaux ont été trouvés uniquement sur des nodules.

De plus, la grande majorité des espèces que les chercheurs ont collectées dans le CCZ sont nouvelles pour la science, selon une étude récente menée par Amon. Les estimations suggèrent qu’entre 25 % et 75 % des espèces restent introuvables dans les zones que les scientifiques ont déjà étudié, l’examen trouvé. Il y a donc beaucoup plus à découvrir, même dans des domaines que les scientifiques ont déjà explorés.

Comment l’exploitation minière de la CCZ pourrait avoir un impact sur ces créatures

Pour récolter des nodules polymétalliques, les entreprises largueront probablement dans l’eau de gros appareils ressemblant à des tracteurs qui ont des chenilles (comme celles que vous pourriez voir sur un chantier de construction). Ils parcourront le fond marin, aspirant les nodules et les remontant vers un navire à la surface à travers ce qu’on appelle une colonne montante.

En plus de tuer la vie sur les nodules, l’opération libérera probablement des panaches de sédiments du dispositif de collecte et d’un tuyau d’évacuation, et cela fera beaucoup de bruit. Ensemble, ces perturbations sont susceptibles d’être un gros problème pour la vie marine, a déclaré Smith.

Les écosystèmes de la zone abyssale sont incroyablement sensibles aux perturbations, a-t-il déclaré. Les créatures ici grandissent très lentement, ce qui signifie qu’elles mettent beaucoup de temps à récupérer après une blessure ou à repeupler un écosystème. Ils sont parfaitement adaptés à un environnement plus ou moins vierge : l’eau est généralement complètement claire. Il n’y a pas de pêche et peu de bruit causé par l’homme.

Les panaches de sédiments pourraient rendre plus difficile pour les animaux de se nourrir ou de communiquer entre eux, selon l’examen d’Amon. “Cela pourrait finalement entraîner des changements significatifs dans des écosystèmes entiers et les services qu’ils soutiennent”, écrivent-elles et ses co-auteurs. Pendant ce temps, le bruit des machines pourrait nuire à la capacité des animaux à détecter leurs proies, à éviter les prédateurs et à trouver des partenaires.

“Nous ne savons pas vraiment à quel point ces communautés sont sensibles au bruit, mais nous nous attendons à ce qu’elles soient probablement très sensibles car il s’agit d’un environnement calme”, ​​a déclaré Smith.

Miner la terre est-il vraiment pire que de déranger ces créatures spéciales ?

L’effet du bruit sur la vie dans la zone abyssale fait partie des nombreux impacts potentiels que les chercheurs ne comprennent toujours pas. Même beaucoup d’informations de base manquent, telles que la rareté des espèces de la CCZ.

“Si nous voulons appliquer le principe de précaution, nous devons supposer que la plupart des espèces ne sont pas très largement distribuées et sont potentiellement susceptibles de disparaître à cause de perturbations à grande échelle”, a déclaré Smith. “Il est raisonnable de dire que si toutes les zones de licences minières étaient exploitées, il y aurait un risque assez élevé d’extinction d’espèces pour un certain nombre d’espèces.”

Le changement climatique nuit également à l’environnement et le monde aura besoin de beaucoup plus de batteries pour le combattre. Mais les experts soulignent qu’il existe d’autres moyens de développer des technologies propres qui n’impliquent pas la récolte des fonds marins, comme les batteries sans cobalt, que certains grands fabricants de véhicules électriques ont commencé à adopter.

Plus de 650 experts de la marine et des politiques ont maintenant signé une lettre appelant à une pause dans l’exploitation minière en haute mer jusqu’à ce qu’il y ait plus de données scientifiques pour étayer le dossier. Les principaux constructeurs automobiles, dont BMW et Volvo, ainsi que les géants de la technologie Google et Samsung, ont également soutenu un moratoire sur l’exploitation minière des fonds marins.

“Je ne suis ni pour ni contre l’exploitation minière”, a déclaré Smith. « Je suis un scientifique, et je suis pour rendre nos connaissances et nos données disponibles. Nous avons besoin d’avoir des gens qui peuvent parler de la science qui n’ont pas de programme. Mais, dit Smith, “nous savons que l’exploitation minière causera des dégâts considérables”.