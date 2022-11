PHOTOS : L’espoir de hockey acclamé Connor Bedard arrive à Langley

Tous les regards étaient tournés vers l’espoir de hockey Connor Bedard, vendredi 25 novembre à Langley.

Le produit de North Vancouver a épaté les partisans et a haleté à certains de ses mouvements – surtout en première période – alors que lui et ses coéquipiers des Regina Pats ont blanchi les Giants de Vancouver 3-0 au Langley Events Centre.

Le match était complet depuis des mois et la LEC bourdonnait alors que Bedard prenait la mise au jeu d’ouverture et continuait à intercepter une passe et à se transformer en un jeu de but. Il a continué à pousser le rythme offensif et a récolté sept tirs au but pour mener les Pats.

Il a récolté une aide après avoir poussé la rondelle vers l’avant et mis en place un coéquipier avec une passe du revers qui a mené à un but. Ce point a prolongé la séquence de points de Bedard à 22 matchs et il a inscrit 19 buts et 49 points au cours de cette période. Il mène la Ligue de hockey de l’Ouest au chapitre des points et sera probablement le premier choix au total lors du repêchage 2023 de la LNH.

Les Giants ont annoncé une foule de 5 276 personnes à guichets fermés et ont déclaré qu’il n’y avait jamais eu autant de demande pour un match de saison régulière dans l’histoire de l’équipe.

Le billet le plus chaud de la ville à @LangleyEventsoù les fans alignent le @WHLPats tunnel pour voir de plus près Connor Bedard.

Mise au jeu 19h30 vs @WHLGiants. pic.twitter.com/QPn9gJvRyW – Tom Zillich (@TomZillich) 26 novembre 2022

Bedard et les Pats poursuivent leur voyage dans l’Ouest avec des matchs à Victoria samedi (26 novembre), Kelowna (29 novembre), Kamloops (30 novembre) et Prince George (2 décembre). C’est la première fois que Bedard jouera dans ces villes et peut-être la dernière fois car il est probable qu’il se joindra à une formation de la LNH pour la saison 2023-24.

Connor Bedard s’échauffe lors d’un match de la WHL vendredi. (Ben Lypka/Nouvelles d’Abbotsford)

Les fans ont emballé le LEC vendredi. (Ben Lypka/Nouvelles d’Abbotsford)

Connor Bedard s’échauffe lors d’un match de la WHL vendredi. (Ben Lypka/Nouvelles d’Abbotsford)

Bédard transporte la rondelle en zone offensive. (Ben Lypka/Nouvelles d’Abbotsford)

Bedard porte la rondelle. (Ben Lypka/Nouvelles d’Abbotsford)

Bedard célèbre un but avec ses coéquipiers. (Ben Lypka/Nouvelles d’Abbotsford)

Bedard porte la rondelle. (Ben Lypka/Nouvelles d’Abbotsford)

Bedard se termine pour un tir. (Ben Lypka/Nouvelles d’Abbotsford)

Bedard porte la rondelle. (Ben Lypka/Nouvelles d’Abbotsford)

Les fans ont emballé le LEC vendredi. (Ben Lypka/Nouvelles d’Abbotsford)

Bedard contourne un défenseur des Giants. (Ben Lypka/Nouvelles d’Abbotsford)