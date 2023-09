Photos : Les survivants du tremblement de terre au Maroc souffrent de cicatrices mentales | Nouvelles sur les tremblements de terre

Lorsque Khadija Temera, une survivante du tremblement de terre dévastateur au Maroc, a été envoyée chez un psychiatre, elle n’était qu’une des nombreuses patientes nouvellement traumatisées.

Au-delà de la dévastation physique, disent les soldats et les travailleurs humanitaires, il devient de plus en plus clair que de nombreux survivants sont confrontés à de graves souffrances mentales.

« Le plus important c’est que nous soyons en vie », dit Temera, ses doigts tachés de henné jouant avec un morceau de papier, les yeux gonflés de larmes.

Mais maintenant qu’elle veut « guérir son cœur », elle a eu sa première consultation chez un psychiatre, cherchant un baume au traumatisme infligé par le tremblement de terre.

Elle était d’abord allée consulter un médecin traitant pour une hypertension. Mais les troupes marocaines présentes sur place l’ont rapidement orientée vers le psychiatre, qui a déclaré avoir vu environ 100 patients depuis la veille sur les 500 arrivés à l’hôpital de campagne d’Asni, à environ 90 km au sud du centre touristique d’Asni. Marrakech.

Les flashbacks de ce jour fatidique continuent de hanter Temera : des escaliers s’effondrant et la piégeant ainsi que les neuf membres de sa famille avant qu’ils puissent être secourus.

A côté d’elle, sur un banc, une femme muette attendait également une consultation, les mains jointes sur la poitrine et la respiration difficile. Elle a perdu ses deux enfants.

Après elle vient le tour d’un homme d’une trentaine d’années, les yeux rouges à force de pleurer.