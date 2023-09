PHOTOS : les résidents de Shuswap ajoutent leur voix à l’appel mondial à l’action climatique

Regina Price se tient avec sa pancarte appelant à l’action climatique lors de la grève organisée à Salmon Arm le vendredi 15 septembre 2023. (Rebecca Willson-Salmon Arm Observer) Korry Zepik appelle avec passion au changement lors de la grève pour le climat qui s’est tenue au Ross Steet Plaza le vendredi 15 septembre 2023 à Salmon Arm. (Rebecca Willson-Observatrice de Salmon Arm) De gauche à droite, Jaki Greenhough, Diane Tyson et Anna Dewolff expriment clairement leur point de vue lors de la grève climatique de Salmon Arm, le vendredi 15 septembre 2023. (Rebecca Willson-Salmon Arm Observer) Des gens se rassemblent à Ross Street Plaza pour la grève pour le climat à Salmon Arm, le vendredi 15 septembre 2023. (Rebecca Willson-Salmon Arm Observer) Korry Zepik, aux côtés de Terry Hickman, porte du noir et du blanc pour souligner le message de son panneau. (Rebecca Willson-Observatrice de Salmon Arm) Sarah Johnson et Koda se joignent à la grève pour le climat organisée à Salmon Arm le vendredi 15 septembre 2023. (Rebecca Willson-Salmon Arm Observer)

Les résidents de Shuswap ont fait entendre leur voix dans la lutte pour l’action climatique.

Le vendredi 15 septembre, la Shuswap Climate Action Society a organisé une grève pour le climat commençant à la place de la rue Ross, suivie d’une marche de rassemblement dans le centre-ville de Salmon Arm et le long de l’autoroute 1 et se terminant par une série de discours et de poésie partagée sur la place. .

L’itinéraire comprenait un arrêt à l’hôtel de ville, où un chant a été interprété pour « que nos voix y soient entendues », a déclaré Julia Beatty de la Shuswap Climate Action Society.

Beatty a déclaré que le taux de participation était élevé et que la marche, qui comptait plus de 60 participants, s’est très bien déroulée et, plus important encore, était sécuritaire. Une trentaine de personnes sont retournées sur la rue Ross pour écouter les discours passionnés et émouvants de divers membres de la communauté impliqués dans l’action climatique, la sécurité alimentaire, le marché fermier local et les urgences environnementales.

Le rassemblement a eu lieu en conjonction avec une grève mondiale pour le climat organisée par les jeunes Fridays for Future, stimulée par les actions de la militante climatique Greta Thunberg. La date coïncidait avec le travail et l’école pour de nombreux jeunes, mais l’initiative se poursuit tout le week-end, a déclaré Beatty.

Une présentation du consultant en politique climatique, chercheur et auteur Seth Klein est prévue le 20 septembre à 19 heures à la First Community Church à Salmon Arm.

