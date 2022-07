PHOTOS : les purs et durs de Ducknana descendent dans le parc de la Colombie-Britannique

Environ 40 personnes ont assisté au tout premier événement Ducknana à Beacon Hill Park dimanche 24 juillet. (Avec l’aimable autorisation de Geoff de Ruiter) Ducknana est un mème Internet qui combine des volailles et des fruits dans des statues de différentes tailles. (Avec l’aimable autorisation de Geoff de Ruiter) Geoff de Ruiter a organisé le tout premier événement Ducknana pour aider à créer un sentiment de communauté après quelques années difficiles. (Avec l’aimable autorisation de Geoff de Ruiter) En plus des statues et des canards réels, de Ruiter a acheté 50 livres de bananes à distribuer aux gens. (Avec l’aimable autorisation de Geoff de Ruiter)

La culture a réuni un certain nombre de combinaisons emblématiques au fil des ans. Beurre de cacahuète et gelée. Bert et Ernie. Lennon et McCartney. Canard et bananes.

Mettez-les ensemble et qu’obtenez-vous? Ducknana. Le mème Internet qui a circulé sur des sites Web comme Reddit combine des fruits et de la volaille dans des statues de banane fantaisistes en forme de canard.

En ligne, une base de fans passionnés pour ces statues s’est formée et maintenant cela a commencé à se répandre dans le monde réel. Le résident de Victoria, Geoff de Ruiter, a organisé une rencontre Ducknana dimanche (24 juillet) à Beacon Hill Park pour rassembler les fans des statues ou ceux qui recherchent une banane – 50 livres de fruits ont été achetés pour l’événement et distribués gratuitement .

“Je pense que l’attrait de Duckana est qu’il est mignon et absurde. Ça ne devrait pas exister, mais ça se marie très bien, comme le lait et les charlatans. Et pour être honnête, s’ils n’avaient pas été réduits de 60 %, cela aurait été une facture très lourde, et je ne pense pas que tout aurait décollé », a déclaré de Ruiter.

Aussi absurde que cela puisse paraître, l’événement a attiré 40 purs et durs de ducknana, a-t-il déclaré, ajoutant que l’événement était une bonne occasion de s’amuser à l’extérieur.

“Il y a et il y a encore des problèmes mondiaux très graves en ce moment. Je pense que Duckana vient de nous apporter de la légèreté et du plaisir ridiculement idiot. Des choses comme celle-ci rassemblent les gens et forment une grande communauté.

“Je suis juste super content que nous n’ayons pas eu de mauvais temps.”

