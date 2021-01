Photos: les partisans de Trump prennent d’assaut le Capitole américain

Des manifestants pro-Trump envahissent le bâtiment du Capitole le 6 janvier 2021 à Washington, DC. | Tasos Katopodis / Getty Images

Scènes de chaos.

Mercredi, les manifestants pro-Trump ont pris d’assaut le Capitole des États-Unis, se forçant à entrer et interrompant la certification des votes électoraux par le Congrès.

Ce qui se passe actuellement dans les salles du Congrès est choquant. Les partisans de Trump, poussés par une théorie du complot sans fondement fomentée par le président lui-même, ont arrêté le fonctionnement du gouvernement et les processus normaux de transition pacifique du pouvoir.

Plus tôt dans la journée, des milliers de personnes ont assisté à un «Save America Rally», où le président a encore une fois menti en disant que lui, et non Joe Biden, avait remporté les élections de 2020. Il a exhorté les participants à porter leur protestation à Capitol Hill.

Maintenant, le chaos et la confusion ont envahi les salles du Congrès. Les membres de la Chambre et du Sénat s’abritent sur place. Les émeutiers ont fait irruption dans les bureaux du Congrès, y compris celui de la présidente de la Chambre Nancy Pelosi. Les agents des services secrets ont chassé le vice-président Mike Pence, qui présidait le Congrès, hors de la salle. Il y avait un impasse armée sur le parquet de la Chambre des représentants.

Cette histoire se développe rapidement et de nouvelles images et vidéos continuent d’émerger. Mais le moment que Donald Trump a passé quatre ans à faire est là.



Julio Cortez / AP Les partisans de Trump tentent de percer une barrière de police au Capitole à Washington. Mercredi après-midi, le Congrès a débattu de la certification des votes électoraux à l’élection présidentielle, avant que les manifestations ne provoquent l’arrêt des travaux.



Julio Cortez / AP Les partisans de Trump affrontent la police.



Olivier Douliery / AFP via Getty Images La police retient les partisans du président Trump alors qu’ils se rassemblent devant la rotonde du Capitole américain.



Julio Cortez / AP Les partisans de Trump et la police s’affrontent devant le Capitole américain.



Joseph Prezioso / AFP via Getty Images Un manifestant a pulvérisé du gaz à l’extérieur du Capitole.



Tom Williams / CQ-Roll Call, Inc via Getty Images Les manifestants tentent d’entrer dans le Capitole.



Saul Loeb / AFP via Getty Images Les manifestants à l’intérieur de la rotonde du Capitole.



Gagnez McNamee / Getty Images Un manifestant tient un drapeau Trump à l’intérieur du Capitole, près de la salle du Sénat.



Saul Loeb / AFP via Getty Images Les partisans de Trump se tiennent à l’intérieur du Capitole américain.



Saul Loeb / AFP via Getty Images Un policier du Capitole porte un masque à gaz alors que les partisans du président Trump entrent dans le bâtiment.



Saul Loeb / AFP via Getty Images Des gaz lacrymogènes remplissent les couloirs du Capitole américain.



Saul Loeb / AFP via Getty Images Un partisan pro-Trump posant pour une photo à l’intérieur du Capitole.



Drew Angerer / Getty Images Des policiers du Capitole américain pointent leurs armes sur une porte qui a été vandalisée dans la chambre de la Chambre. Il y a eu des rapports autour du Capitole de possibles engins explosifs après que le bâtiment a été pris d’assaut.



J. Scott Applewhite / AP La police avec des pistolets tirés regarde les manifestants tenter de pénétrer dans la chambre de la Chambre.



Tom Williams / CQ-Roll Call, Inc via Getty Images Le représentant Lou Correa (D-CA) et d’autres membres du Congrès se mettent à couvert alors que les manifestants perturbent la session conjointe du Congrès pour certifier le vote du Collège électoral.



Tom Williams / CQ-Roll Call, Inc via Getty Images La représentante Madeleine Dean (D-PA) et d’autres membres se mettent à couvert alors que les manifestants perturbent la session conjointe du Congrès.



Gagnez McNamee / Getty Images Un manifestant est assis à la tête de la chambre du Sénat.



Getty Images Un manifestant est suspendu au balcon de la salle du Sénat.



Gagnez McNamee / Getty Images Les manifestants entrent dans la salle du Sénat.



Saul Loeb / AFP via Getty Images Un partisan du président Trump est assis à un bureau après avoir envahi le Capitole.



Gagnez McNamee / Getty Images Les manifestants entrent dans la salle du Sénat.



Drew Angerer / Getty Images Les membres du Congrès évacuent la chambre de la Chambre alors que les manifestants tentent d’entrer.



Tasos Katopodis / Getty Images Les manifestants font des gestes triomphants en s’arrêtant sur les marches du Capitole.