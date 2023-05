PHOTOS | Les meilleures amies des célébrités Taylor et Selena à Oprah et Gayle sont des « objectifs d’amitié »

Les amitiés sont des liens significatifs que nous formons avec ceux qui partagent les mêmes intérêts et valeurs que nous.

Ils viennent avec loyauté, soutien et une famille choisie.

Ces amitiés de célébrités sont restées pendant des décennies à travers des scandales et des changements de carrière.

Les amitiés de célébrités dégagent toujours des émotions mitigées car, d’une part, certaines semblent parfaites ensemble et elles ont tout leur sens. Lorsque vous découvrez d’autres amitiés de célébrités, d’autre part, vous êtes confus quant à la façon dont ils se sont même rencontrés, car ils semblent être la paire la plus improbable pour s’appeler amis. Néanmoins, une fois que vous connaissez leur histoire, les pièces se rejoignent et cela prend tout à coup un sens.

Taylor Swift et Selena Gomez

L’amitié de Taylor Swift et Selena Gomez remonte à l’époque où Selena était encore une star de Disney. Taylor et Selena se sont rencontrés en 2008 lors du concert des Jonas Brothers alors qu’ils étaient respectivement jumelés avec Joe et Nick Jonas. Depuis lors, les stars ont formé un lien qui s’est renforcé au fil des ans. Ils se sont également prêtés leurs talents de chanteurs, car ils sont apparus ensemble dans des vidéoclips et se sont également produits sur scène ensemble. Taylor a été une voix de soutien pour Selena lorsqu’elle a eu affaire à des cyber-intimidateurs et à Hollywood.

Oprah Winfrey et Gayle King

Cette paire est l’incarnation même de vieillir avec votre meilleur ami. Leur amitié a commencé en 1976 alors qu’ils travaillaient pour une chaîne de télévision à Baltimore. Gayle King était assistante de production, tandis qu’Oprah était présentatrice de nouvelles. Leur amitié dure depuis plus de 40 ans et est toujours aussi forte. De temps en temps, la paire donnait à ses fans un aperçu de leur amitié, comme la fois où Gayle a été présentée dans l’émission d’Oprah pour un road trip, révélant les différentes dynamiques que la paire partage. Ils ont également insisté sur le fait que le manque de jalousie et leur connexion instantanée ont maintenu leur amitié pendant tant d’années.

Jada Pinkett Smith et la reine Latifah

Baltimore est l’endroit où des duos d’amitié emblématiques se rencontrent et se forment, car ce couple s’y est également rencontré lorsque Jada n’était qu’un adolescent et que Queen Latifah se produisait dans un club. Leur amitié a duré plus de trois décennies, car les deux ont travaillé sur un certain nombre de projets ensemble. Leur première apparition ensemble était dans le thriller policier des années 90 « Set It Off », puis ils ont retravaillé ensemble dans « Girls Trip » en 2017. Queen Latifah dit qu’elle remercie Jada de l’avoir aidée à lancer sa carrière d’actrice.

Meghan Markle et Serena Williams

Ces amis détiennent de grands titres, Serena est une légende et championne de tennis, et Meghan est la royauté. Le couple a commencé leur amitié en 2010 au Super Bowl, et depuis lors, Meghan soutient Serena lors de ses matchs de tennis depuis des années. Serena a également assisté au mariage de Meghan avec le prince Harry et a co-organisé sa baby shower en 2019. La star du tennis a également défendu Meghan pendant toute la débâcle avec la famille royale britannique en l’appelant une amie désintéressée.

Jennifer Aniston et Courtney Cox

Ces amis sont devenus amis sur « Friends », l’émission humoristique populaire centrée sur l’amitié à l’écran, ce qui a également conduit à la formation d’une amitié hors écran. Les stars se sont rencontrées sur le plateau en 1994 et leur amitié dure depuis plus de deux décennies. Ils ont depuis été la demoiselle d’honneur lors des mariages de l’autre et se sont soutenus pendant leurs divorces. Jennifer est également la marraine de la fille de Courteney, Coco.

Cameron Diaz et Drew Barrymore

Les acteurs se sont rencontrés pour la première fois à l’adolescence et ont ensuite joué dans le film à succès Charlie’s Angels en 2000 et sa suite en 2003. « Nous nous sommes rencontrés quand j’avais 14 ans et elle en avait 16. Je travaillais dans un café et elle était mannequin junior. Elle est toujours ma meilleure amie », a déclaré Barrymore. Ils entretiennent leur amitié depuis les années 2000 et se sont affichés sur leurs réseaux sociaux.

Sanaa Lathan et Regina Hall

Ces dames s’appelaient autrefois leurs journaux intimes et entretiennent leur amitié depuis plus de 20 ans. Sanaa Lathan a déclaré que même à des moments où les cadres faisaient concourir le couple pour le même rôle d’acteur, ils restaient toujours amis. Ils ont également joué ensemble dans un film en 2013 intitulé « The Best Man Holiday ».

Nicole Kidman et Naomi Watts

Les acteurs australiens sont allés au même lycée et ont également partagé la vedette dans la même compagnie de théâtre, The Phillip Street Theatre. Cependant, ils ne sont devenus amis qu’en 1991, lorsqu’ils se sont rencontrés sur le plateau et ont travaillé ensemble sur un film intitulé Flirting. Depuis, ils sont restés proches pendant plus de trois décennies. « Nous avons traversé beaucoup de choses ensemble pendant une période significative. Cette histoire vous lie. Nous avons un profond respect et amour l’un pour l’autre. »