PHOTOS : les héros de leur ville remportent le Penticton Peach Classic Triathlon

Deux athlètes bien connus de Penticton ont remporté la victoire au Peach Classic Triathlon dimanche matin.

Le vainqueur de l’Ironman de Penticton de l’an dernier, Jeff Symonds, a salué les fans enthousiastes avant d’être la première personne à franchir la ligne d’arrivée sur Lakeshore Drive à un temps de 02:02:27.0.

Cory Krist de Kelowna a terminé derrière Symonds avec un temps de 02:04:49.0.

Moins de 10 minutes plus tard, c’est la triathlète professionnelle de Penticton Jen Annett qui l’a emporté chez les femmes en 02:14:13.0. Son fils était prêt pour un gros câlin avant qu’elle ne franchisse l’arche pour gagner. Annett a terminé sixième au classement général et première chez les femmes.

La résidente de Naramata, Sheri Fraser, a été la meilleure dans la catégorie féminine 65-69. Plusieurs autres Pentictoniens ont terminé dans le top 10 dont Lee Agur qui a terminé huitième.

Derek Younge, un homme de 80 ans de Cochrane en Alberta, a terminé la course et est arrivé premier dans son groupe d’âge des 80-85 ans.

Pour Symonds, il pense que sa connaissance locale de la région l’a aidé à s’imposer.

« Avoir cette connaissance locale du parcours, où le soleil allait être au rendez-vous et connaître Naramata, connaître les virages et connaître cette colline », a déclaré Symonds. « Je suis entré dans la zone. »

Symonds a dit qu’il avait cinq nièces en ville pour l’encourager. « Cela aurait pu m’aider à gagner. »

Les nageurs étaient dans l’eau au lac Okanagan à 6 h 30 en attendant le départ du canon de course de 7 h. De la plage, ils ont nagé 1,5 kilomètre, puis sont passés au vélo où ils ont couru 40 km sur la colline de Vancouver Avenue jusqu’à Naramata et retour pour aller à pied pour la dernière étape de la course de 10 km jusqu’à la ligne d’arrivée. Le Peach Classic fête ses 40 ans.

Le triathlon le plus ancien de la Colombie-Britannique a failli plier bagage l’an dernier, mais a ensuite été repris par le Penticton Triathlon Club.

Symonds est enthousiasmé par Penticton Ironman qui est destiné aux athlètes masculins professionnels cette année.

« J’ai fait mon stage à Princess Margaret et Keremeos, alors j’espère que certains de ces étudiants viendront m’encourager pour Ironman. »

L’athlète professionnelle Jen Annett a terminé sixième au classement général et première chez les femmes.

« Je cours à Lake Placid le week-end prochain, donc mes instructions d’entraînement étaient de se détendre cette course », a déclaré Annett après son impressionnant résultat.

Quant au cours, elle a pensé que c’était vraiment amusant.

« C’était amusant. Il faisait chaud mais pas trop mal du tout », a-t-elle déclaré.

Annett a battu Katie Mayer qui a terminé avec un temps de 02:21:39.0. En tant que triathlète professionnelle, Annett est déçue de ne pas pouvoir participer à l’Ironman de Penticton en août.

« Il n’y a pas de femmes pro cette année. Il n’y a que les hommes, donc Jeff sera en compétition. Je suis triste. Mais j’espère que les femmes professionnelles viendront l’année prochaine », a déclaré Annett.

Sheri Fraser a obtenu une troisième place pour les femmes dans la distance Sprint et une première place dans sa catégorie d’âge de 65 à 69 ans.

« Je n’ai pas fait [a triathlon] dans cinq ans. Je suis local, donc j’ai pu dormir dans mon propre lit, j’ai fait du vélo pour concourir et je rentrerai à vélo à la maison », a déclaré Fraser.

Fraser était un professionnel de la course et a battu des records dans le passé, mais n’a pas concouru professionnellement depuis un certain temps et ne s’était pas vraiment entraîné pour la Peach Classic mais s’est inscrit à la dernière minute.

« Je vais remettre mon vélo dans mon garage et il prendra probablement la poussière jusqu’à l’année prochaine. »

