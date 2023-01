PHOTOS : Les étoiles les plus brillantes de la BCHL présentées lors du week-end des étoiles à Penticton

Les étoiles étaient de sortie à Penticton le samedi 21 janvier, lorsque plusieurs des étoiles les plus brillantes de la Ligue de hockey de la Colombie-Britannique se sont rendues à la patinoire extérieure de la ville pour célébrer 60 ans de préparation.

Alors que le week-end du match des étoiles du 60e anniversaire de la ligue bat son plein, les joueurs des 18 équipes ont participé à un concours d’habiletés à côté de l’hôtel de ville.

Les favoris de la ville natale et le duo fraternel des Penticton Vees composé de Josh et Bradly Nadeau ont chacun remporté leurs épreuves respectives, ce dernier remportant le défi de tir le plus difficile et le premier remportant le titre dans la compétition de précision de tir.

“Pour moi, je suis juste heureux pour nos joueurs qui sont reconnus”, a déclaré l’entraîneur, directeur général et président des Vees, Fred Harbinson, à propos de la fin de semaine.

La patinoire extérieure de Penticton a accueilli toutes les festivités samedi, avec des food trucks, des brasseries et de la musique également à côté de l’hôtel de ville. Jamais dans l’histoire de la BCHL un tel événement n’a été organisé dans une installation extérieure.

“C’est assez spécial et c’est une communauté qui embrasse tout ce genre de choses”, a déclaré Harbinson.

La compétition d’habiletés de la ligue comprenait le tir le plus dur, le patineur le plus rapide, le tir de précision et des exercices d’agilité/de passes.

Alors que le Coquitlam Express a remporté le défi du patineur le plus rapide, Nathan Mackie des Silverbacks de Salmon Arm a remporté le titre d’agilité / exercices de passes.

Enfermez-le et jetez le 🔑 Eli Pulver du @SurreyEagles maintient le fort pour remporter la compétition de fusillade !#BCHL60 pic.twitter.com/bBCwL7Vyvz – BCHL (@BCHockeyLeague) 21 janvier 2023

« Cela se prépare depuis quelques années, alors c’est bien pour tous les joueurs », a déclaré Harbinson, qui a lui-même participé à une fin de semaine des étoiles au cours de sa carrière au hockey junior. “C’est quelque chose dont vous vous souviendrez toujours.”

La patinoire extérieure de la ville accueille le tournoi des étoiles trois contre trois samedi soir, avant qu’un patin communautaire – mettant en vedette des joueurs de l’Association de hockey mineur de Penticton – n’arrive à l’installation à 11 h le dimanche 22 janvier.

