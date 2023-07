Cars for a Cause, un événement caritatif à Oliver’s Area 27 en soutien au OSNS Child and Youth Development Centre, est revenu le jeudi 20 juillet, pour la première fois depuis 2019. Les enfants et les parents ont eu la chance de monter à bord de certaines des voitures les plus rapides du monde et plus tard rouler avec des chauffeurs professionnels. (Logan Lockhart – Western News)

Les parents et les enfants du centre, ainsi que les membres de la zone 27. ont assisté à l’événement. En 2019, Cars for Cause a recueilli 100 000 $ pour le OSNS Child and Youth Development Centre, un lieu spécialisé dans le traitement des problèmes de développement. (Logan Lockhart – Western News)

Duo père-fils à Oliver’s Area 27 avant qu’il ne soit temps pour les membres de la piste de démarrer leurs moteurs. (Logan Lockhart – Western News)

La zone 27 d’Oliver a accueilli l’événement pour la dernière fois en 2019. (Logan Lockhart – Western News)

Les enfants, les parents et les membres se sont réunis autour de toutes les voitures le jeudi 20 juillet, avant qu’il ne soit temps de faire le tour de la piste. (Logan Lockhart – Western News)

Les enfants ont fait la course à tour de rôle dans leurs voitures préférées. (Logan Lockhart – Western News)