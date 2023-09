Photos : Les conséquences d’une puissante tempête et d’inondations meurtrières en Libye | Actualités sur les inondations

Des destructions massives ont détruit la ville côtière libyenne de Derna, où vivent environ 100 000 personnes, où des immeubles à plusieurs étages situés au bord du fleuve se sont effondrés et des maisons et des voitures ont disparu dans les eaux de crue déchaînées.

Les services d’urgence du gouvernement internationalement reconnu de ce pays divisé ont fait état d’un premier bilan de plus de 2 300 morts rien qu’à Derna et ont déclaré que plus de 5 000 personnes étaient toujours portées disparues et qu’environ 7 000 étaient blessées.

Mais des responsables du gouvernement rival de l’est de la Libye ont déclaré que des « milliers » d’autres avaient péri dans les inondations à Derna et que le nombre de morts pourrait dépasser les 10 000.

Les inondations ont été provoquées par les pluies torrentielles de la tempête Daniel, qui a touché terre dimanche en Libye après avoir frappé la Grèce, la Bulgarie et la Turquie.

Derna, à 250 km à l’est de Benghazi, est entourée de collines et traversée par ce qui est normalement un lit de rivière asséché en été, mais qui s’est transformé en un torrent déchaîné d’eau brun boueux qui a également emporté plusieurs ponts majeurs.

« Le nombre de morts est énorme et pourrait atteindre des milliers », a déclaré Tamer Ramadan, de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, ajoutant que 10 000 personnes étaient portées disparues.

Ailleurs dans l’est de la Libye, le groupe humanitaire du Conseil norvégien pour les réfugiés a déclaré que « des villages entiers ont été submergés par les inondations et que le nombre de morts continue d’augmenter ».

« Les communautés à travers la Libye ont enduré des années de conflit, de pauvreté et de déplacement. La dernière catastrophe va aggraver la situation de ces personnes. Les hôpitaux et les refuges seront débordés.