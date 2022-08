PHOTOS: les combattants d’Okanagan-Shuswap montrent du moxy à la carte de boxe de Vernon

Le combattant du Kelowna Los Gatos Locos Boxing Club Landon Onkel prend une pause entre les rounds tout en écoutant l’entraîneur Geoff Lawrence lors du Ian Gibson Tribute Boxing Show le samedi 20 août au Vernon Recreation Centre. (Roger Knox – Étoile du matin) Le membre du Vernon Boxing Club Nic (TNT) Maric (à gauche) s’écarte de la main droite de l’adversaire Josh Jarmillo du Los Gatos Locos Club de Kelowna lors du Ian Gibson Tribute Show le samedi 20 août au Vernon Recreation Centre. (Roger Knox – Étoile du matin) Le combattant du Vernon Boxing Club Brett (Ouch) Murray (à droite) décroche une main gauche contre l’adversaire Jamie Chadwick du Port Kells Boxing Club de Surrey lors du Ian Gibson Tribute Boxing Show le samedi 20 août au Vernon Recreation Centre. (Roger Knox – Étoile du matin) Connor Olson (à gauche), membre du Salmon Arm Bulldogs Boxing Club, pose un coup de la main gauche contre son adversaire Jackson Coull du Heavy Metal Boxing de Kamloops lors du premier Ian Gibson Tribute Boxing Show le samedi 20 août au Vernon Rec Centre. (Roger Knox – Étoile du matin) Le chronométreur du ring Wayne Swann de Kimberley sonne la cloche pour commencer un autre combat lors du spectacle de boxe Ian Gibson Tribute de 12 combats le samedi 20 août au Vernon Recreation Centre. (Roger Knox – Étoile du matin) Keisha Lacroix de Heavy Metal Boxing à Kamloops (à gauche) et Melissa O’Flynn de 2 Rivers Boxing à Quesnel atterrissent chacune de la main gauche lors de leur combat au Ian Gibson Tribute Boxing Show le samedi 20 août au Vernon Recreation Centre. (Roger Knox – Étoile du matin) Trea Fisher du Salmon Arm Bulldogs Boxing Club (à gauche) termine pour une main droite contre son adversaire Daniel Tenbrink du Southside Legion Club d’Edmonton lors du premier Ian Gibson Tribute Boxing Show le samedi 20 août au Vernon Recreation Centre. (Roger Knox – Étoile du matin) Finley Herries, 4 ans, de Vernon, était l’une des rares personnes à participer au premier spectacle de boxe Ian Gibson Tribute le samedi 20 août au Vernon Recreation Centre. (Roger Knox – Étoile du matin) Josh Jarmillo du Los Gatos Locos Boxing Club de Kelowna (à gauche) est déclaré vainqueur par décision unanime contre le combattant du Vernon Boxing Club Nic (TNT) Maric lors du premier Ian Gibson Tribute Boxing Show le samedi 20 août au Vernon Recreation Centre. (Roger Knox – Étoile du matin) Landon Onkel (à gauche) du Los Gatos Locos Boxing Club de Kelowna bloque un coup de poing de son coéquipier Patrick Cartwright lors de leur combat d’exhibition au Ian Gibson Tribute Boxing Show le samedi 20 août au Vernon Recreation Centre. (Roger Knox – Étoile du matin) Onkel était un guerrier dans son combat avec son coéquipier Cartwright. (Roger Knox – Étoile du matin) L’annonceur du ring, April Kimble, fait une excellente impression du slogan du légendaire annonceur de boxe Michael Buffer, “Préparons-nous à gronder”, pour lancer le Ian Gibson Tribute Boxing Show le samedi 20 août au Vernon Recreation Centre. (Roger Knox – Étoile du matin) Donovan Cridland du Los Gatos Locos Boxing Club de Kelowna (à gauche) décroche un coup de la main gauche contre son adversaire Ijaaz Faheem de la Surrey School of Boxing lors du Ian Gibson Tribute Boxing Show le samedi 20 août au Vernon Recreation Centre. (Roger Knox – Étoile du matin) Ejaz Mohammed du Port Kells Boxing Club de Surrey (à gauche) et Rome Macalalag du terrain de boxe Diaz de Vancouver soufflent de près lors de leur combat principal au Ian Gibson Tribute Boxing Show le samedi 20 août au Vernon Recreation Centre. (Roger Knox – Étoile du matin) Rome Macalalag du Diaz Boxing de Vancouver (à gauche) renverse Ejaz Mohammed du Port Kells Boxing Club de Surrey avec un coup de poing lors de leur combat principal au Ian Gibson Tribute Boxing Show le samedi 20 août au Vernon Recreation Centre. (Roger Knox – Étoile du matin) La victoire par décision unanime de Macalalag dans l’événement principal a été choisie comme Bout of the Night au Ian Gibson Tribute Boxing Show le samedi 20 août au Vernon Recreation Centre. Faire la présentation est la fille de Gibson, Elizabeth Gibson. (Roger Knox – Étoile du matin)

Ali-Frasier. Tyson-Holyfield.

Maric-Jarmillo.

La rivalité naissante entre les boxeurs de l’Okanagan Nic (TNT) Maric du Vernon Boxing Club et Josh Jarmillo du Los Gatos Locos Club de Kelowna n’a peut-être pas la signification historique d’Ali-Frasier ou la férocité de Tyson-Holyfield, mais elle prend de l’ampleur.

Les deux hommes se sont rencontrés pour la deuxième fois en moins d’un mois samedi au Centre récréatif de Vernon, se battant n ° 6 sur une carte de 12 combats lors du premier Ian Gibson Tribute Boxing Show organisé par le Vernon Boxing Club.

Stimulés par les acclamations des sections dans la foule presque pleine de 300 personnes, les combattants ont tout laissé sur le ring.

Jarmillo a vengé une défaite à Rutland contre Maric en marquant une décision unanime dans leur combat de 145 livres chez les jeunes novices. Maric a été déduit d’un point au troisième et dernier tour par l’arbitre pour avoir continuellement baissé la tête.

La soirée était un hommage à Ian Gibson, officiel de longue date du Vernon Boxing Club et du Boxing BC Hall of Fame, décédé à 85 ans en décembre 2020. Elle a réuni des combattants de clubs de Vernon, Kelowna, Vancouver, Surrey, Chilliwack, Kamloops, Quesnel et Edmonton pour les premiers matchs de boxe à Vernon depuis de nombreuses années.

Après que le chronométreur Wayne Swann de Kimberley ait ouvert les débats avec une sonnerie de cloche en 10 temps pour honorer la mémoire de Gibson, les combats ont commencé par un affrontement Elite Novice de 170 livres entre Connor Olsen du Salmon Arm Bulldogs Boxing Club et Jackson Coull de Heavy. Boxe de métal à Kamloops. L’arbitre a arrêté le combat en faveur de Coull au deuxième tour après une rafale de coups de poing à Olsen le long des cordes.

Brett (Ouch) Murray de Vernon a donné le coup d’envoi de la liste d’exposition de quatre matchs avec une bataille animée dans la classe Elite Novice de 190 livres avec Jamie Chadwick du Port Kells Boxing Club de Surrey.

Les autres matchs d’exhibition (aucun gagnant n’a été déclaré) ont vu Trea Fisher de Salmon Arm affronter Daniel Tenbrink de Southside Legion à Edmonton dans la classe junior C; Sonny Meredith de Chilliwack’s Diamond Boxing a rencontré Dante Ortiz Rozas de Los Gatos Locos dans un combat Junior B; et un combat entre les poids lourds Elite Novice de Kelowna Los Gatos Locos a permis à Patrick Cartwright de laisser Landon Onkel ensanglanté à la fin.

Onkel, né à Vernon, s’est fait aimer de la foule en entrant sur le ring vêtu d’un maillot des Vernon Vipers et en chantant la chanson classique de John Denver, Take Me Home Country Roads.

Un combat Elite Novice Female de 125 livres entre Melissa O’Flynn de Quesnel’s 2 Rivers Boxing et Keisha Lacroix de Heavy Metal Boxing a fait applaudir la foule et crier des encouragements au cours des trois rounds.

Le combat fougueux a comporté de nombreux coups de poing et de gros câlins des combattants à la fin. O’Flynn a obtenu une décision unanime pour le plus grand plaisir de ses deux jeunes fils, Ezekiel et Randy, dont l’un a décidé d’essayer de montrer à maman une vidéo de son combat alors qu’elle se défendait le long des cordes des coups de poing de Lacroix.

Ethan Lee du Diaz Boxing Club de Vancouver a arrêté Griffyn Gooch du Quinit Boxing Coub de Vancouver dans leur affrontement entre jeunes novices de 130 livres. L’arbitre a arrêté le combat avec une seconde à faire au deuxième tour.

Corey Vallee de Quinit a remporté une décision unanime d’Alex Lee de Diaz dans leur combat Elite Novice de 150 livres.

Kinley Huber de Diaz a enregistré deux comptes de huit debout contre Mavric Gomez de Southside Legion en remportant une décision unanime dans leur combat Elite Novice de 165 livres.

Le combat le plus serré de la nuit a vu Ijaaz Faheem de la Surrey School of Boxing enregistrer une victoire par décision partagée sur Donovan Cridland de Los Gatos Locos dans leur affrontement Elite Open de 156 livres.

Et le combat élu Bout of the Night est arrivé à la toute fin, l’événement principal, une bataille Elite Open de 135 livres entre Rome Macalalag de Diaz contre Ejaz Mohammed de Port Kells. Macalalag a survécu à huit secondes debout dans le troisième tour pour marquer une décision unanime.

La fille de Gibson, Elizabeth, a remis à Macalalag le trophée Bout of the Night.

