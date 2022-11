PHOTOS : Les champions de cross-country des écoles secondaires couronnés dans le Grand Victoria

Près de 1 000 athlètes d’écoles secondaires de toute la province ont afflué à l’Université Royal Roads de Colwood samedi 5 novembre pour avoir la chance de remporter l’or aux championnats de cross-country des écoles secondaires de la Colombie-Britannique.

L’événement n’a pas eu lieu sur l’île de Vancouver depuis 2014, et en l’honneur de son retour tant attendu, un parcours spécial a été mis en place sur le terrain de Hatley Castle pour permettre aux athlètes et aux entraîneurs, famille et amis qui les encouragent, pour rivaliser avec un décor spectaculaire.

“C’est peut-être le cadre le plus époustouflant jamais organisé pour un championnat de la Colombie-Britannique, avec les vues sur le détroit de Juan de Fuca et la chaîne de montagnes olympiques et la beauté de Hatley Castle”, a déclaré le concepteur de parcours Jeff Hunt dans un communiqué de presse. “Ce sera également l’un des parcours les plus conviviaux pour les spectateurs, car les spectateurs pourront encourager les athlètes sur plus de deux sauts de ruisseaux, plusieurs virages difficiles, des montées raides et une longue ligne droite pour des finitions passionnantes.”

Tout au long de la matinée et du début d’après-midi, des milliers de spectateurs ont aligné le parcours des courses dans les catégories para-athlètes, juniors filles, juniors garçons, seniors filles et seniors garçons.

Alors que les coureurs entraient dans la dernière ligne droite avec en toile de fond la lagune d’Esquimalt, leurs fans se précipitaient à travers le terrain pour les rencontrer à la ligne d’arrivée.

Ronan Weins de l’école secondaire JL Jackson à Salmon Arm a remporté la médaille d’or dans la catégorie para-athlète, Charli Mlotshwa de l’école secondaire d’Oak Bay a remporté la course des garçons juniors, Alexa Dow de l’école secondaire Frances Kelsey à Mill Bay a remporté la course des filles juniors, tandis que Tyler Browne de l’école secondaire d’Oak Bay a remporté la médaille d’or chez les garçons seniors et Ruby Broadbent de l’école secondaire Parkland de North Saanich a remporté la médaille d’or chez les filles seniors.

