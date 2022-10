Photos: les Catalans s’affrontent pour construire la plus haute tour humaine

Les tours humaines sont appelées “castells” et leur construction est une pratique séculaire en Catalogne, une communauté autonome au sein de l’Espagne avec une forte identité et Langue.

C’était l’objectif de milliers de personnes qui réunis dans un stade du nord-est de l’Espagne, grimpant les uns sur les autres à des hauteurs périlleuses dans une compétition pour la formation la plus haute.

Défiez la peur – et la gravité – en construisant les tours humaines les plus hautes possibles.

Cela ne veut pas dire que la performance s’est déroulée sans drame : des photos montrent les « castellers » de Vilafranca tombant dans l’un des rounds. Les organisateurs du concours ont déclaré aux journalistes que tout au long de l’événement, 71 personnes ont été soignées pour des blessures et 13 ont été transportées à l’hôpital.

Les verts, car l’équipe est connue pour la couleur sarcelle de leurs maillots, sont les champions en titre de Tarragone : ils ont remporté la compétition à chaque fois entre 2002 et 2016, selon le média local Corporacio Catalana de Media Audiovisual.

Dans un tweet dimanche, Vilafranca a remercié « les meilleurs fans du monde » et a déclaré « Aujourd’hui, Tarragone est plus verte que jamais ! »

Pour le peuple catalan, les “castells” sont une tradition culturelle importante, transmise de génération en génération “et procurant aux membres de la communauté un sentiment de continuité, de cohésion sociale et de solidarité”, a déclaré l’UNESCO en 2010, la même année où elle a répertorié la pratique dans le cadre d’une liste. du patrimoine culturel immatériel de l’humanité.

Lors de la construction de «castells», les gens se regroupent autour d’une base dans une formation de soutien connue sous le nom de «pinya». Au-dessus de la base, des « castellers » se dressent les uns sur les autres pour former entre six et dix niveaux.