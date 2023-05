PHOTOS : Les automobilistes se précipitent vers le sommet à Knox Mountain Hill Climb à Kelowna

Coureurs, démarrez vos moteurs !

La montagne Knox de Kelowna était pleine samedi alors que les spectateurs ont apprécié la 64e ascension annuelle de la montagne Knox.

L’événement de course de sport automobile a accueilli des coureurs du monde entier et est le plus long événement de course de côte pavée en Amérique du Nord à 3,5 kilomètres.

Garrett Mealing, responsable de la promotion de l’événement, participe également à l’événement chaque année. Cette année était sa 10e année en course et sa septième participation au principal événement de sport automobile de Kelowna.

« J’attends avec impatience ce week-end chaque année », a déclaré Mealing. « C’est plus un voyage de camping avec un peu de course, c’est le meilleur des deux mondes. »

Comme il s’agit du 64e événement annuel et avec l’expérience de Mealing, il a déclaré que Knox Mountain est un type de course différent.

« C’est effrayant parce que ce n’est pas une piste », a déclaré Mealing. « La chaussée est vieille, battue et poussiéreuse. Ici, il n’y a pas beaucoup d’adhérence, c’est très décevant à quel point c’est glissant là-haut.

En plus d’un parcours déjà glissant, lorsqu’on lui a posé des questions sur les orages prévus pour Kelowna ce week-end et comment cela affecterait le parcours, il a répondu avec insistance : « 100 % ! À mi-chemin de ma dernière course, j’ai eu quelques gouttes sur mon pare-brise et cela vous fait réfléchir à deux fois avant de tourner à la vitesse à laquelle vous roulez, donc la météo est définitivement un facteur.

Les coureurs ont participé à des contre-la-montre et certains coureurs ont terminé le parcours en moins de deux minutes.

Cette année a également établi un record avec six coureuses, le plus grand nombre que l’événement ait jamais eu.

Si vous avez manqué l’action de samedi, l’événement se poursuit le dimanche 21 mai.

