Photos: L’éruption du Mauna Loa offre un aperçu rare de la Terre

En 1963, un géophysicien nommé John Tuzo Wilson a proposé que les îles, qui sont recouvertes de couches de pierre volcanique, reposent au-dessus d’un panache de magma, qui se forme lorsque la roche du manteau profond bouillonne et s’accumule sous la croûte. Ce «point chaud» pousse continuellement vers la surface, crevant parfois la plaque tectonique, faisant fondre et déformant la roche environnante au fur et à mesure. La plaque se déplace sur des millions d’années tandis que le panache de magma reste relativement immobile, créant de nouveaux volcans au sommet de la plaque et laissant des volcans inactifs dans leur sillage. Les résultats sont des archipels comme la chaîne de monts sous-marins hawaïen-empereur et des parties du plateau islandais.

La théorie des points chauds a fait l’objet d’un large consensus au cours des décennies suivantes. “Aucune autre théorie n’est capable de concilier autant d’observations”, a déclaré Helge Gonnermann, volcanologue à l’Université Rice.

Certaines observations de confirmation sont survenues relativement récemment, dans les années 2000, après que les scientifiques ont commencé à placer des sismomètres, qui mesurent les ondes d’énergie terrestres, au fond de l’océan. John Orcutt, géophysicien à l’Université de Californie à San Diego, qui a aidé à diriger cette recherche, a déclaré que les sismomètres avaient fourni une radiographie du panache de magma s’élevant sous Hawaï. Les instruments ont pu lire avec précision la direction et la vitesse du flux de magma ; les résultats pointaient clairement vers la présence d’un point chaud.

Ce point chaud a probablement fomenté une activité volcanique pendant des dizaines de millions d’années, bien qu’il soit arrivé à sa position actuelle sous le Mauna Loa il y a seulement environ 600 000 ans. Et tant qu’il y restera, a déclaré le Dr Orcutt, il produira de manière fiable une activité volcanique. “Peu de choses sur Terre sont aussi prévisibles”, a-t-il ajouté.

Plus près de la surface, prédire quand, où et quelle sera l’intensité de ces éruptions devient plus difficile, malgré la profusion de sismomètres et de capteurs satellitaires. “Plus vous allez en profondeur, plus le comportement devient fluide”, a déclaré le Dr Orcutt. “Au moment où vous obtenez cette interface entre la roche et la roche en fusion et l’océan, le magma a tendance à sortir sporadiquement.”

Sous le capot du volcan