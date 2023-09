Photos : Le tremblement de terre au Maroc qui a brisé des milliers de vies | Nouvelles sur les tremblements de terre

Les bras l’un autour de l’autre, trois garçons ont marché dans les rues de leur ville, au pied des montagnes de l’Atlas marocain.

À Amizmiz, les garçons ont réussi à se frayer un chemin à travers les décombres, une semaine après qu’un tremblement de terre ait secoué les maisons, les écoles, les mosquées et les cafés de leur communauté. Leurs biens étaient ensevelis sous des tonnes de briques de boue et d’argile, ainsi qu’un nombre incalculable de personnes que les garçons connaissaient.

Une petite fille portait ses paumes à ses joues, stupéfaite par la destruction.

Le séisme de magnitude 6,8 a frappé le Maroc le 8 septembre, provoquant des morts massives dans les villages de montagne effondrés sur eux-mêmes.

Une réplique de magnitude 4,9 a frappé 19 minutes plus tard.

Des villages entiers situés plus haut dans les montagnes ont été rasés. Dans de nombreux cas, au moins la moitié de la population semble être décédée.

« C’était comme si une bombe avait explosé », a déclaré Mohamed Messi, 34 ans, de Ouirgane.

Lorsque les briques de terre crue et d’argile, les matériaux traditionnels utilisés pour la construction dans la région, se transforment en décombres, elles laissent moins de poches d’air que les structures plus modernes faites de béton et de barres d’armature.

Le lendemain du séisme, des centaines d’habitants de la ville montagneuse de Moulay Brahim se sont rassemblés pour les funérailles, priant sur des tapis soigneusement disposés dans la rue avant de transporter les corps recouverts de couvertures du centre de santé de la ville jusqu’à son cimetière.

Les Nations Unies ont indiqué qu’environ 300 000 personnes auraient été touchées par le séisme. L’UNICEF a déclaré que ce chiffre incluait probablement 100 000 enfants.