PHOTOS : le tatouage militaire de l’Okanagan impressionne les foules, les pompiers éteignent l’incendie

Le Kal Tire Place de Vernon a fourni l’espace idéal pour une pléthore d’artistes lors du tatouage militaire annuel d’Okanagan.

« Ce fut un énorme succès », a déclaré Norm Crerar, fondateur du Tattoo. « Nous avons eu près de 4 000 personnes venues pour l’événement de deux jours. »

L’événement est une façon de rendre hommage au passé et au présent militaire de la vallée.

Le terme tatouage vient de l’époque où l’armée britannique combattait en Belgique il y a 300 ans, des batteurs étaient envoyés dans la ville chaque nuit pour appeler les soldats depuis les pubs. Les batteurs ont continué à jouer jusqu’au couvre-feu à 22h.

Kal Tire Place a vu deux éditions du spectacle de deux heures samedi et dimanche avec des centaines d’actes musicaux et de danse. Parmi les artistes figuraient le corps de cornemuses de la Division E de la GRC, l’un des huit groupes de la GRC actifs dans tout le pays.

« Le public a vraiment apprécié la variété du spectacle, avec les danseurs et la musique », a déclaré Crerar. « Les deux orchestres des Forces armées canadiennes et les cornemuses et tambours des Forces armées canadiennes ont vraiment fait quelque chose de spécial.

Lors de la soirée sociale après l’événement samedi soir, un petit feu d’herbe a déclenché des pas depuis Kal Tire Place. Heureusement, les membres des cornemuses de Kelowna et de Kamloops étaient des pompiers et ont sauté sur l’occasion d’aider.

« Il n’y a pas eu d’hésitation », a déclaré Crerar. « Ils ont attrapé le tuyau, ont couru par la porte et ont remonté la route et ils l’ont maîtrisé en cinq minutes. »

«C’étaient de grands gars, ils étaient tous des joueurs de cornemuse et des batteurs. Ils sont formés et chaque fois qu’ils entrent dans un bâtiment public, ils cherchent où se trouvent l’extincteur, le DEA et les sorties de secours au cas où.

En raison du coût élevé de la location de Kal Tire Place (près de 100 000 $), Crerar a expliqué qu’il « luttait » pour récupérer les coûts de l’événement qui était un incontournable de la communauté depuis 2014.

« Un tiers de nos revenus provient de la vente de billets », a-t-il déclaré. « Le reste provient de subventions du gouvernement, tandis que l’autre tiers provient de dons en nature et d’autres dons qui sont vraiment, vraiment importants pour nous. »

Pour 2024, Crerar envisage de déplacer l’événement au dernier week-end de mai, ou au premier week-end de juin, afin que davantage d’artistes puissent y assister.

« Beaucoup de gens sont partis en vacances en juillet, nous aimerions donc que ce soit plus tôt pour avoir plus de participants. »

Des membres du corps de cornemuses de la Division E de la GRC se sont produits le dernier jour du tatouage militaire de l’Okanagan au Kal Tire Place de Vernon le dimanche 30 juillet. (Bowen Assman-Morning Star)

L’événement a vu plus de 4 000 personnes assister au tatouage militaire de l’Okanagan au Kal Tire Place de Vernon les samedi et dimanche 29 et 30 juillet. (Bowen Assman-Morning Star)

L’Okanagan Military Tattoo Dance Tattoo a présenté une performance émouvante le dernier jour de l’Okanagan Military Tattoo au Kal Tire Place de Vernon le dimanche 30 juillet. (Bowen Assman-Morning Star)

Il y avait beaucoup de rires à faire le dernier jour du tatouage militaire de l’Okanagan au Kal Tire Place de Vernon le dimanche 30 juillet. (Bowen Assman-Morning Star)

L’événement a vu plus de 4 000 personnes assister au tatouage militaire de l’Okanagan au Kal Tire Place de Vernon les samedi et dimanche 29 et 30 juillet. (Bowen Assman-Morning Star)

Les Queen’s Own Cameron Highlanders of Canada se sont produits le dernier jour du tatouage militaire de l’Okanagan au Kal Tire Place de Vernon le dimanche 30 juillet. (Bowen Assman-Morning Star)