PHOTOS | Le président Cyril Ramaphosa arrive au Royaume-Uni alors que le palais se prépare pour la première visite d’État du roi Charles

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a atterri au Royaume-Uni où il accueillera mardi le prince et la princesse de Galles avant sa visite avec le roi Charles.

L’occasion marque la première visite d’État de Charles depuis son accession au trône britannique.

Buckingham Palace a commencé la préparation quelques jours avant la visite, qui aura lieu mercredi.

Le roi Charles accueillera sa première visite d’État depuis son accession au trône britannique lorsqu’il accueillera mardi le président sud-africain Cyril Ramaphosa au palais de Buckingham.

Charles, 74 ans, a joué un rôle de premier plan dans de nombreuses visites officielles récentes des 112 chefs d’État étrangers au cours des sept décennies record sur le trône de sa mère la reine Elizabeth, mais déploiera la pompe et la cérémonie traditionnelles pour le première fois de son propre règne.

La dernière visite d’État organisée par Elizabeth était celle de l’ancien président américain Donald Trump et de son épouse Melania en 2019.

Ramaphosa et sa femme sont arrivés lundi, mais seront officiellement accueillis par le fils aîné et héritier de Charles, le prince William et sa femme Kate le lendemain matin au début officiel de son voyage de deux jours.

La visite comprendra une cérémonie de bienvenue du roi et de sa femme Camilla, la reine consort, une procession en calèche le long du centre commercial jusqu’au palais de Buckingham où un grand banquet aura lieu en l’honneur du président.

Ramaphosa visitera également l’abbaye de Westminster pour déposer une gerbe sur la tombe du guerrier inconnu et voir la pierre commémorative de l’ancien président sud-africain Nelson Mandela. Il s’adressera également aux législateurs du parlement et rencontrera le Premier ministre Rishi Sunak.

Je suis impatient d’accueillir le président Ramaphosa à Londres cette semaine pour discuter de la manière dont nous pouvons approfondir le partenariat entre nos deux grandes nations et tirer parti des opportunités partagées, du commerce et du tourisme à la sécurité et à la défense”, a déclaré Sunak dans un communiqué avant la visite.

Qu’est-ce qui mijote dans les cuisines du palais de Buckingham pour la visite d’État ? ???‍?????? Les fleurs nationales d’Afrique du Sud, Protea, ont été recréées à partir de sucre et peintes avec des colorants comestibles, qui seront présentées au banquet d’État aux côtés de petits fours et de café. pic.twitter.com/roQxRDNqpd – La famille royale (@RoyalFamily) 21 novembre 2022

La dernière visite d’État en Grande-Bretagne d’un dirigeant sud-africain a été celle du président Jacob Zuma en 2010, lorsqu’il a été rencontré par Charles et Camilla au début du voyage.