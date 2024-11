Photos : le photographe de Chasing Yesterday capture des espaces oubliés dans le sud-est de la Saskatchewan

L’artiste et historienne Susan Smith Brazill, fondatrice de la populaire page Facebook Chasing Yesterday, a passé plusieurs jours à explorer le sud-est.

ESTEVAN — Estevan et ses communautés voisines ont récemment accueilli un visiteur avec une mission unique : capturer la beauté des espaces abandonnés disséminés dans le paysage du sud-est de la Saskatchewan.

L’artiste et historienne Susan Smith Brazill, fondatrice de la populaire page Facebook Chasing Yesterday, a passé plusieurs jours à explorer Bromhead, Torquay, Outram, Frobisher, Alameda et d’autres localités rurales. Avec 55 000 adeptes captivés par ses images évocatrices, Smith Brazill cherche à préserver les histoires ancrées dans des lieux oubliés.

« J’ai un lien profond avec les espaces oubliés – les vestiges du passé dans la vaste étendue du paysage saskatchewanais », a-t-elle partagé dans sa déclaration d’artiste. « La photographie de Chasing Yesterday incarne une quête de mémoire, d’histoire et de beauté trouvée dans l’oubli, le tout intimement lié aux cieux sans fin de la prairie. Il s’agit d’histoires qui attendent d’être découvertes et partagées. »

Connue pour ses photographies réfléchies et nostalgiques, Smith Brazill est passionnée par la capture des vestiges de l’histoire, qu’il s’agisse d’une ferme abandonnée ou d’un silo à grains solitaire sur fond de ciel des prairies. Ses images présentent souvent des granges altérées, des églises stoïques et des véhicules rouillés qui servaient autrefois d’outils essentiels à un mode de vie aujourd’hui en voie de disparition.

Captivé par le paysage distinctif d’Estevan

Smith Brazill dit qu’elle a toujours eu un intérêt pour la région du sud-est de la Saskatchewan et que son récent voyage n’a fait qu’approfondir son admiration.

« La région d’Estevan, avec son paysage accidenté et ses formations géologiques uniques, offre un contraste distinct avec le reste de la province », a-t-elle expliqué.

Pour elle, chaque endroit de cette partie de la Saskatchewan possède un attrait particulier, depuis « les vastes prairies ouvertes, les douces collines et les vastes terres agricoles » jusqu’aux zones humides dispersées qui attirent les oiseaux migrateurs.

Le voyage l’a conduite à travers des villes comme Frobisher et Torquay, où elle a découvert des scènes riches de la texture de la vie des Prairies.

« L’exploration de régions comme Frobisher, Outram, Torquay, Bromhead et Alameda a laissé une impression durable », a déclaré Smith Brazill. « Chaque route tranquille, chaque structure en voie de disparition et chaque arbre solitaire dans un champ contenait une histoire. »

Ses photographies capturent la beauté austère des arbres isolés, « créant un sentiment d’espace et de solitude » et des cieux sans fin, « vastes, offrant des vues spectaculaires sur les conditions météorologiques ».

De passage dans la région, elle a également eu l’occasion d’offrir un ange décoratif à la mère de Leigh-Ann Tessier, commémorant la femme Estevan décédée dans un accident de moto dans le Dakota du Nord en 2023.

« C’était un moment profondément significatif. Je fabrique ces ornements à la main, souvent en utilisant des partitions de musique vintage, du papier japonais ou d’autres matériaux », a expliqué Smith Brazill. « Leigh-Ann Tessier était une adepte numéro 1 inspirante de Chasing Yesterday. Je ne l’ai jamais rencontrée – mais je sais qu’elle était un joyau. »

Elle a noté que chaque ornement prend des heures à fabriquer, donc une fois terminé, on a l’impression qu’il contient un morceau de son cœur.

« Lorsque la mère de Leigh-Ann l’a reçu, j’ai eu l’impression qu’un petit morceau de mon voyage lui était également parvenu. À bien des égards, mon art et ma photographie sont une question de connexion », a-t-elle ajouté.

Tirage émotionnel des espaces oubliés

La fascination de Smith Brazill pour les espaces abandonnés est enracinée dans son histoire personnelle et dans sa curiosité de toujours pour les lieux et la mémoire. Née dans une famille de militaires, elle a grandi en déménageant fréquemment et a développé une forte curiosité pour les histoires que recèlent les lieux.

«Lorsque je me suis installée en Saskatchewan, j’ai été frappée par la quantité d’histoire inscrite dans ces prairies apparemment vides», a-t-elle déclaré. « Les bâtiments abandonnés, en particulier, semblaient contenir des échos de la vie et des rêves de ceux qui les habitaient autrefois »​.

Chaque photographie représente plus qu’un instantané ; c’est un témoignage des émotions que ces lieux évoquent.

« Explorer ces espaces me fait souvent ressortir un mélange d’émotions : de la nostalgie, un sentiment de paix et un peu de mélancolie », a-t-elle déclaré. « Il y a un léger rappel de l’impermanence dans ces structures abandonnées, ce qui apporte une certaine beauté et gravité à mon travail. Debout dans ces espaces, je me sens ancré d’une manière difficile à expliquer – c’est comme si j’étais temporairement transporté vers un monde plus simple. une époque où le rythme était plus lent et où la vie était étroitement liée à la terre.

Smith Brazill considère son travail comme un moyen de préserver la mémoire de ces lieux, d’autant plus que de nombreuses structures ne resteront probablement pas debout longtemps.

Partager le voyage sur Chasing Yesterday

Le dévouement de Smith Brazill à capturer des espaces oubliés résonne fortement auprès de ses abonnés sur les réseaux sociaux. Chasing Yesterday est devenu plus qu’une page de photographie : c’est une communauté où les gens partagent des souvenirs et des histoires de lieux similaires.

« De nombreuses personnes de la Saskatchewan – et même d’ailleurs – partagent leurs propres souvenirs ou liens avec des endroits similaires », a-t-elle déclaré.

Selon elle, cette appréciation partagée est ce qui attire les gens vers son travail.

« Il y a un sentiment de mémoire collective dans ces espaces oubliés, et je pense que ma page aide les autres à renouer avec des morceaux de leur propre histoire. »

Actuellement, Smith Brazill partage des images de son voyage à Estevan sur Chasing Yesterday, où chaque message attire ses abonnés dans la beauté tranquille du sud-est de la Saskatchewan. Pour beaucoup, ses images offrent un rappel nostalgique de la vie dans les Prairies, reliant les spectateurs aux histoires et aux histoires laissées dans des lieux oubliés.

« C’est doux-amer de savoir que beaucoup de ces structures ne résisteront peut-être pas très longtemps, et je considère mes photographies comme un moyen de préserver leurs histoires. Il y a aussi de la joie à découvrir la beauté là où d’autres ne verraient que la décadence. »

Son parcours à Estevan n’est que le dernier chapitre de sa mission continue de préserver et de partager l’histoire de la Saskatchewan, une photographie à la fois. Grâce à Chasing Yesterday, Smith Brazill continue d’inspirer ses partisans, les encourageant à réfléchir à l’importance « d’honorer nos racines, même dans les coins les plus calmes et les plus oubliés de la prairie ».

Chasing Yesterday a acquis une reconnaissance considérable au niveau international pour la qualité de ses photos et est régulièrement publiée sur des plateformes de photographie organisées à l’échelle internationale. Les photos de Chasing Yesterday ont été présentées sur les réseaux sociaux, comme référence pour les artistes, comme couvertures de livres, et ont reçu des distinctions dans de nombreux concours de photographie provinciaux, nationaux et internationaux et sur des plateformes en ligne.

Pour plus de photos, visitez la page Facebook de Chasing Yesterday ou site web. Smith Brazill propose également des calendriers via sa page de réseaux sociaux.