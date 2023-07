PHOTOS : Le passage pour piétons Every Child Matters dévoilé à Keremeos

Conçu pour être plus qu’un mémorial, le passage pour piétons Every Child Matters à Keremeos est un appel à l’action pour tous ceux qui étaient là lors de son inauguration et qui vivent dans la communauté.

Plus de 60 personnes se sont rassemblées et ont participé au dévoilement du passage pour piétons le 17 juillet, dont le chef et les aînés de la bande indienne de Lower Similkameen ainsi que le maire et le conseil municipal du village.

Le passage pour piétons est situé sur la 4e avenue, entre les bureaux municipaux du village et le parc Memorial.

La prière de la cérémonie a été prononcée par Herman Edwards, lui-même un survivant des pensionnats, et il a joué du tambour lorsque tout le monde a soulevé ensemble la couverture du passage pour piétons.

« Ce n’est pas seulement un passage pour piétons symbolique, car n’importe qui peut peindre un passage pour piétons », a déclaré sm̓x̌íkən, Stacey Donovan, intervenante en soutien linguistique et culturel du LSIB et organisatrice de la cérémonie. « Ce n’est pas la peinture, ce n’est pas seulement le passage pour piétons, cela n’a aucun sens sans les personnes qui mettent leur cœur et leur âme dans chaque jour que nous traversons. »

Le projet est en cours depuis des mois avec des pourparlers entre le village, la bande indienne de Lower Similkameen, les aînés et les survivants des pensionnats.

Le dévoilement du passage pour piétons et le partage des histoires d’Edwards et de sa partenaire Joanne Lafferty, qui a travaillé pendant des années avec des survivants et avec la Indian Residential School Survivors Society, ont fait monter les larmes aux yeux, tout comme les premiers pas à travers les bandes orange .

Le chef du LSIB, Keith Crow, était respectueux alors qu’il regardait le passage pour piétons et a déclaré qu’il s’agissait d’un mémorial, ainsi que d’un rappel du travail pour s’assurer que cela ne se reproduise plus jamais.

« D’une certaine manière, je suis content que nous ayons fait cela, mais mon cœur continue de pleurer et de souffrir pour ces enfants qui n’ont pas été ramenés à la maison, qui n’ont pas pu revenir », a déclaré Crow. « Nous voulons les honorer et les garder dans votre esprit et toujours penser à eux et à toutes les familles de notre communauté qui avaient des êtres chers qui ne sont pas revenus. »

Le site du passage pour piétons a également été béni et a fait l’objet d’un brossage traditionnel par les Aînés et les membres de la LSIB en privé avant d’être peinturé.

Le passage pour piétons n’est qu’une des initiatives de réconciliation planifiées et espérées dans la communauté – et au-delà, a déclaré le maire Jason Weibe. Il aimerait voir un projet de collaboration qui relierait la vallée de Similkameen à l’avenir.

À plus court terme, une planification et des pourparlers sont actuellement en cours sur un projet pour le 30 septembre, la Journée nationale pour la vérité et la réconciliation.

Les écoles résidentielles de Keremeos

Le chef de la bande indienne de Lower Similkameen, Keith Crow, traverse le nouveau passage pour piétons Every Child Matters à Keremeos. (Brennan Phillips La revue)