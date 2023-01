PHOTOS : le nouveau magasin d’aubaines de Kelowna ouvre ses portes à Rutland

“Hey Macklemore, pouvons-nous aller faire du shopping ?”

iThrift, le plus récent magasin d’occasions de Kelowna a ouvert ses portes à Rutland samedi, offrant aux gens un nouveau magasin pour trouver des vêtements, des ustensiles de cuisine et même des jeux vidéo à bas prix.

“L’inventaire actuel du magasin a été accumulé à partir de diverses ventes aux enchères d’unités de stockage et de ventes immobilières depuis l’été”, a déclaré le propriétaire du magasin Nick Rooney dans un message sur Facebook. “Grâce à cela, nous avons pu acquérir de nouvelles tenues d’occasion, de la décoration intérieure, des outils, des antiquités, des objets de collection et plus encore.”

La majorité des articles, à l’exclusion de la section des jeux vidéo, varient de 0,75 $ à 15 $.

Les personnes qui souhaitaient apporter d’anciens jeux vidéo ou consoles pour le magasin peuvent recevoir un crédit en magasin.

Pour l’ouverture ce week-end, tout dans le magasin est à 25% de réduction. Le magasin est ouvert jusqu’à 20h le samedi et de 10h à 18h le dimanche.

iThrift est situé au 189, autoroute 33 Est.

@cunninghamjordy

jordy.cunningham@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

KelownaOkanaganMagasinage et petites annonces