PHOTOS | Le montant époustouflant du composé de Mark Wahlberg – présenté dans Entourage – se vend pour

L’une des maisons de Mark Wahlberg est à vendre pour la modique somme de 28,5 millions de dollars (491 millions de rands).

Selon Top 10 des offres immobilièresle complexe de 13 000 pieds carrés de Beverly Hills a un ring de boxe grandeur nature et a été vu dans Entourage.

Le domaine massif surplombe la ville et dispose de cinq chambres et six salles de bains.

Un coup d'œil à l'intérieur de l'enceinte de Mark Wahlberg se vendant 28,5 millions de dollars (491 millions de rands). Photo: Tyler Hogan

Le complexe comprend une maison d’hôtes à deux étages avec deux chambres, une cuisine complète et une salle de sport autonome avec 3 000 pieds carrés d’espace d’entraînement, deux niveaux d’équipement et un ring de boxe grandeur nature.

Les terrains paysagers offrent des citronniers, plusieurs terrains de sport de grande taille, un putting green, une piscine de style complexe avec cascades et grotte, des espaces de divertissement extérieurs comprenant des foyers et une cuisine extérieure complète avec un four à pizza à bois.

La suite principale de la maison principale est particulièrement frappante, avec une vue sur le canyon, une cheminée à bois, des salles de bains pour lui et pour elle avec de beaux comptoirs en marbre, de luxueuses douches à l’huile aromatique et à la vapeur, un salon de coiffure et une entrée privée pour le personnel.

La cuisine lumineuse et aérée dispose d’appareils haut de gamme, de comptoirs récemment rénovés, d’un stockage de vin à température contrôlée et d’immenses fenêtres pliantes qui permettent de vivre à l’intérieur et à l’extérieur. Des planchers en bois de chêne blanc brossé, de grands plafonds hauts et une attention impeccable aux détails rendent les multiples espaces de vie de la maison vraiment spectaculaires, tandis que le théâtre entièrement équipé avec un écran de 136″, un bar et un foyer au bois est adapté pour, eh bien, un magnat d’Hollywood.

VOYEZ À L’INTÉRIEUR DU COMPOSÉ LUXUEUX ICI :

Un coup d'œil à l'intérieur de l'enceinte de Mark Wahlberg se vendant 28,5 millions de dollars (491 millions de rands). Photo: Tyler Hogan