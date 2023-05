PHOTOS : le marché communautaire du centre-ville de Penticton ouvre pour la saison

Le premier marché communautaire du centre-ville de Penticton en 2023 sur la rue Front le samedi 20 mai. (Logan Lockhart- Western News) (Logan Lockhart – Western News) (Logan Lockhart – Western News) Divertissement en direct le samedi 20 mai pour le marché communautaire du centre-ville de Penticton devant Tickleberry’s. (Logan Lockhart – Western News)

Le marché communautaire du centre-ville de Penticton est officiellement de retour pour une nouvelle saison.

C’était un samedi 20 mai chargé dans le centre-ville de Peach City, avec 75 vendeurs installés dans le bloc de 200 à côté du toujours populaire marché des fermiers plus près de l’hôtel de ville.

De grandes foules ont pu être vues en train de vérifier tous les vendeurs et de profiter des divertissements en direct, gracieuseté de la Downtown Penticton Business Improvement Association, de 8 h 30 à 13 h 30.

Samedi a également marqué le jour n ° 2 du Penticton Bike Festival, qui a duré un week-end, qui comprenait un groupe de cyclistes roulant le long de la piste cyclable d’un lac à l’autre de la ville, de la bibliothèque au marché fermier susmentionné.

Le marché communautaire du centre-ville, quant à lui, est revenu avec style avec un groupe de reprises en direct jouant des tubes des Eagles, des Rolling Stones et de Tom Petty devant un magasin de crème glacée Tickleberry’s bondé.

Des artisans et créateurs aux fabricants de produits faits maison et d’antiquités, divers vendeurs pouvaient être vus sur la rue Main, à partir de la place Nanaimo, en passant par le bloc 200 et sur la rue Front.

Des vendeurs de nourriture se trouvaient sur Backstreet Boulevard.

Le marché se déroulera pour la saison jusqu’au 9 septembre.

