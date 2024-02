Photos : le jour du carnaval au Brésil se déroule du matin au soir

Une journée typique de carnaval au Brésil commence vers 7 heures du matin, lorsque les premiers blocos — comme on appelle les fêtes de rue gratuites — commencez leur voyage musical bruyant et coloré dans les rues de la ville. Les batteurs, échassierstrompettistes et autres artistes, tous habillés et laqués de paillettes, attirent des milliers d’adeptes.

Les blocsos sont thématiques, inspirant les costumes et les chansons de leurs adeptes. Rien qu’à Rio, la ville a autorisé 500 fêtes de rue cette année.

Des fêtards dansent lors d’une fête de rue « Bloco da Gold » avant le carnaval, à Rio de Janeiro, Brésil, le samedi 27 janvier 2024. (AP Photo/Bruna Prado)

Un enfant enduit de peinture corporelle argentée sourit lors du défilé pré-carnaval « Loucura Suburbana », ou Suburban Madness, à Rio de Janeiro, Brésil, le jeudi 8 février 2024. (AP Photo/Bruna Prado)

Samedi, un chien a enfilé un costume d’alligator lors de la Défilé du Carnaval du chien Blocão, un jeu de mots qui rejoint « bloco » et « cão », ou chien en portugais. Dans la Madre de Deus, au nord-est du Brésil, il y a même une fête de rue en canette d’aluminiumoù les artistes se déguisent avec de gigantesques tenues confectionnées à partir d’environ 1 600 canettes récoltées au cours des mois précédents, puis soigneusement lavées pour éliminer les odeurs persistantes.

Certains blocs sont alimentés par camions sonores géants connus sous le nom de trios électriques, d’autres par petites fanfares.

Des différentes fêtes de rue, qui se terminent généralement le soir, certains fêtards se dirigent vers le Sambadrome, où les écoles de samba défilent et s’affrontent pour remporter le titre annuel.

Des licornes géantes aux divinités plus grandes que nature, les écoles de samba passent une grande partie de l’année à préparer d’immenses chars et à produire des costumes élaborés pour mettre en scène un défilé devant des millions de spectateurs, présents et regardant en direct à la télévision.

Des fêtards défilent sur des échasses en bois lors d’une répétition d’une fête de rue avant le carnaval, à Rio de Janeiro, Brésil, le 21 janvier 2024. (AP Photo/Bruna Prado)

Raquel Poti se produit sur des échasses lors de la fête de rue « Ceu na Terra » ou Le paradis sur terre avant le carnaval, à Rio de Janeiro, Brésil, le samedi 3 février 2024. (AP Photo/Bruna Prado)

Une femme tient son fils habillé en Simba du Roi Lion, lors de la fête de rue « Ceu na Terra » ou le paradis sur terre avant le carnaval, à Rio de Janeiro, Brésil, le samedi 3 février 2024. (AP Photo/ Bruna Prado)

Des musiciens se produisent lors de la fête pré-carnaval de rue « Cordao do Boitata » à Rio de Janeiro, Brésil, le dimanche 4 février 2024. (AP Photo/Silvia Izquierdo)

Des artistes dansent avant une cérémonie marquant le début officiel du carnaval de Rio de Janeiro, au Brésil, le vendredi 9 février 2024. (AP Photo/Silvia Izquierdo)

Les fêtards attendent le début de la fête de rue des Carmelitas le premier jour du carnaval de Rio de Janeiro, au Brésil, le vendredi 9 février 2024. (AP Photo/Bruna Prado)

Un fêtard se produit lors de la fête de rue du Carnaval Amigos da Onca, à Rio de Janeiro, Brésil, le samedi 10 février 2024. (AP Photo/Bruna Prado)

Un chien enfile un costume d’alligator lors du défilé du carnaval canin « Blocao » à Rio de Janeiro, Brésil, le samedi 10 février 2024. (AP Photo/Silvia Izquierdo)

Un camion sonore communément appelé trio électrique se fraye un chemin dans une rue bondée de fêtards lors de la fête de rue du carnaval « Vumbora » à Salvador, Brésil, le samedi 10 février 2024. (AP Photo/Eraldo Peres)

Un danseur de l’école de samba Gavioes da Fiel se produit lors d’un défilé de carnaval à Sao Paulo, Brésil, le dimanche 11 février 2024. (AP Photo/Andre Penner)

Un fêtard portant un costume fabriqué à partir de canettes de bière et de soda participe au défilé de carnaval de la fête de rue « Bloco da Latinha » à Madre de Deus, Brésil, le dimanche 11 février 2024. (AP Photo/Eraldo Peres)

Les artistes se préparent pour le début des célébrations du carnaval au Sambadrome de Rio de Janeiro, Brésil, le dimanche 11 février 2024. (AP Photo/Bruna Prado)