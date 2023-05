Photos: Le détaillant automobile de Penticton présenté dans la nouvelle série télévisée Bush Wreck Rescue

Bling Performance, une entreprise d’esthétique automobile de longue date à Penticton, est présentée dans la nouvelle série de docu Bush Wreck Rescue de Discovery Channel.

Le propriétaire de Bling Performance, Rod Tamminga, est ravi de faire partie du spectacle.

« C’est génial. C’était très cool de nous voir à la télé et d’aider mon pote Bill Desrosier à emballer une camionnette », a déclaré Tamminga. Les deux sont allés à l’école ensemble.

Bill Desrosier de Wreckless Restorations et Car Craft Automotive, basé à Kelowna, est l’une des vedettes de Bush Wreck Rescue.

La série télévisée suit des chasseurs d’épaves, des restaurateurs d’automobiles, des hot rods et des constructeurs de voitures personnalisées comme Desrosier alors qu’ils traînent des voitures, des camions et des fourgonnettes délabrés des champs des agriculteurs et d’autres endroits pendant que les téléspectateurs les regardent transformer les épaves de véhicules en «pièces précieuses de l’art automobile », explique le spectacle.

Pour la partie du spectacle de Bling, une camionnette Chevy V10 1969 « hippie » doit être prête pour un client dans deux semaines.

« Le délai pour la camionnette est très serré », a déclaré Desrosier dans l’épisode 3 intitulé « Showtime ». Il n’y a pas de temps pour la peindre, alors Desrosier appelle Tamminga pour voir s’ils peuvent envelopper la camionnette de vinyle vert militaire.

L’épisode montre le personnel de Bling emballant la camionnette et le résultat final.

Produite par Omnifilm Entertainment, sur Discovery Channel, la série a été créée avec deux épisodes le 17 mai à 17 h 00 PT. Le troisième épisode mettant en vedette Bling Performance a été diffusé le mercredi 24 mai.

Le spectacle suit sur les talons et dans la même lignée que le populaire spectacle Rust Valley Restorers.

Bling Performance, situé au 505 Industrial Ave E, est un atelier familial d’esthétique automobile et d’emballage de vinyle qui fonctionne depuis près de 20 ans. Les fils Mitchell et Bailey travaillent chez Bling, tout comme le fiancé de Rod, Milyn. L’atelier emploie environ 18 personnes dont un mécanicien et un apprenti.

Avec un amour pour les voitures, les gros camions et les bateaux, Tamminga a réalisé des habillages personnalisés assez uniques ces dernières années, notamment les chariots Grape Savvy, une batmobile, des voitures classiques et de sport, des chariots élévateurs et des bateaux.

