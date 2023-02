PHOTOS : le dernier week-end du carnaval d’hiver de Vernon commence avec bang and burn(er)

Un feu d’artifice a donné le coup d’envoi du dernier week-end du 63e carnaval d’hiver de Vernon, le vendredi 10 février, à l’hippodrome de Kin. (Roger Knox – Étoile du matin) …dont Jenna Walker de The Reklaws (à droite) a joyeusement obligé Alyssa en la rencontrant avant le tournage de The Reklaws et, bien sûr, en signant l’affiche. (Roger Knox – Étoile du matin) Les Reklaws – les frères et sœurs Jenna et Stuart Walker de l’Ontario – ont clôturé le concert A&W Snowglobe Country Barn Burner du Carnaval d’hiver de Vernon 2023 le vendredi 10 février, devant une foule pleine à Kal Tire Place. (Roger Knox – Étoile du matin) La setlist des têtes d’affiche du concert Vernon Winter Carnival A&W 2023 Snowglobe Country Barn Burner. (Roger Knox – Étoile du matin) Les Reklaws – les frères et sœurs Jenna et Stuart Walker de l’Ontario – ont clôturé le concert A&W Snowglobe Country Barn Burner du Carnaval d’hiver de Vernon 2023 le vendredi 10 février, devant une foule pleine à Kal Tire Place. (Roger Knox – Étoile du matin) Un feu d’artifice a donné le coup d’envoi du dernier week-end du 63e carnaval d’hiver de Vernon, le vendredi 10 février, à l’hippodrome de Kin. (Roger Knox – Étoile du matin) La première partie Michael Daniels de Kelowna (à droite), avec le guitariste Austen Sawchuk, a donné le coup d’envoi du concert Vernon Winter Carnival A&W Snowglobe Country Barn Burner devant une foule de 3 500 personnes le vendredi 10 février au Kal Tire Place. (Roger Knox-Morning Star) Michael Daniels de Kelowna (à droite) avec le guitariste Austen Sawchuk a lancé la fête le vendredi 10 février à Kal Tire Place en première partie du concert Snowglobe Country Barn Burner du Carnaval d’hiver de Vernon A&W 2023. (Roger Knox – Étoile du matin) DJ Lunchboxx a fait danser les spectateurs avant et après les numéros du concert Snowglobe Country Barn Burner du Vernon Winter Carnival A&W 2023 le vendredi 10 février à Kal Tire Place. (Roger Knox – Étoile du matin) Ashley Cooke, de Parkland, en Floride, a fait de son premier voyage au Canada un moment mémorable en se produisant devant une foule nombreuse au Kal Tire Place de Vernon le vendredi 10 février, dans le cadre du concert Vernon Winter Carnival A&W 2023 Snowglobe Country Barn Burner. (Roger Knox – Étoile du matin) Ashley Cooke, de Parkland, en Floride, a fait de son premier voyage au Canada un moment mémorable en se produisant devant une foule nombreuse au Kal Tire Place de Vernon le vendredi 10 février, dans le cadre du concert Vernon Winter Carnival A&W 2023 Snowglobe Country Barn Burner. (Roger Knox – Étoile du matin) Les fans ont utilisé les lampes de poche de leurs téléphones portables pour imiter les briquets lors du concert Vernon Winter Carnival A&W 2023 Snowglobe Country Barn Burner le vendredi 10 février à Kal Tire Place. (Roger Knox – Étoile du matin) Alyssa Sackman de Vernon, huit ans, avec ses parents Tracy et Todd Sackman, a choisi le Vernon Winter Carnival A&W 2023 Snowglobe Country Barn Burner le vendredi 10 février à Kal Tire Place pour sa première expérience de concert avec l’un de ses groupes préférés, The Reklaws… (Roger Knox – Étoile du matin)

Le dernier week-end du 63e Carnaval de Vernon a commencé en fanfare.

Et fini avec un brûleur de grange d’un concert.

Le cadre du Family Fun Park sur le parking de Kal Tire Place North était un endroit idéal pour voir un feu d’artifice à 18 heures le vendredi 10 février. Les feux d’artifice ont été allumés sur l’ancien site voisin de Kin Race Track.

Alors que les feux d’artifice éclataient et que le 50e tournoi de hockey Vernon Coca-Classic Pee Wee se poursuivait à Kal Tire Place North Arena, les fans ont commencé à faire la queue devant les portes principales de la grande arène, Kal Tire Place, pour le Carnaval d’hiver de Vernon 2023 Concert A&W Snowglobe Country Barn Burner.

L’événement a attiré une foule de 3 500 personnes pour regarder les artistes country Michael Daniels, Ashley Cooke et les têtes d’affiche The Reklaws jouer à l’intérieur pendant plus de deux heures, accompagnés entre les sets par DJ Lunchboxx.

Parmi les événements de cette dernière fin de semaine du Carnaval, mentionnons le 50e tournoi de hockey Pee Wee, les Journées du Carnaval au ranch O’Keefe le samedi 11 février, de 10 h à 16 h, le Yaba-Daba-Do! Samedi matin All You Can Eat Cereal and Cartoon Party de 10h à 13h au Musée et Archives de Vernon, le Chili Cook Off au centre-ville de Vernon samedi de 12h à 15h et le RRREEAALY Big Variety Show du Halina Centre dimanche 12 février , de 15h à 19h au centre d’activités Halina.

Une liste complète des derniers événements du week-end peut être trouvée ici.

