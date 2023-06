Photos : Le cyclone Biparjoy capturé depuis la Station spatiale internationale

Alors que le Gujarat se prépare à l’atterrissage du cyclone Biparjoy aujourd’hui, un astronaute de la Station spatiale internationale a partagé des images à couper le souffle de la très violente tempête cyclonique depuis l’espace.

L’astronaute des Émirats arabes unis (EAU) Sultan Al Neyadi s’est rendu sur son compte Twitter pour publier quelques photos du cyclone Biparjoy au-dessus de la mer d’Oman.

« Comme promis dans ma précédente vidéo, voici quelques images du cyclone #Biparjoy se formant dans la mer d’Oman sur lesquelles j’ai cliqué pendant deux jours depuis la Station spatiale internationale », a écrit Al Neyadi.

Comme promis dans ma précédente vidéo 📸 voici quelques photos du cyclone #Biparjoy se formant dans la mer d’Oman sur laquelle j’ai cliqué pendant deux jours depuis la Station spatiale internationale 🌩️ pic.twitter.com/u7GjyfvmB9 — Sultan AlNeyadi (@Astro_Alneyadi) 14 juin 2023

Il y a deux jours, Al Neyadi a partagé une vidéo montrant la gigantesque formation de tempête au-dessus de la mer d’Oman alors qu’elle se dirigeait vers la côte indienne.

« Regardez un cyclone tropical se former au-dessus de la mer d’Oman à partir de ces vues que j’ai capturées. L’ISS offre une perspective unique sur plusieurs phénomènes naturels, ce qui peut aider les experts de la Terre à surveiller la météo. Restez en sécurité, tout le monde ! » il a tweeté.

Regardez un cyclone tropical se former au-dessus de la mer d’Oman à partir de ces vues que j’ai capturées. L’ISS offre une perspective unique sur plusieurs phénomènes naturels, ce qui peut aider les experts sur Terre dans la surveillance météorologique.🌩️🌀 Restez en sécurité, tout le monde ! pic.twitter.com/dgr3SnAG0F — Sultan AlNeyadi (@Astro_Alneyadi) 13 juin 2023

Plus de 74 000 personnes ont été évacuées des zones côtières vers des abris plus sûrs. La tempête devrait toucher terre à Kutch ce soir, et des alertes orange et jaune ont été émises dans plusieurs districts de l’État.

Le cyclone Biparjoy, actuellement à environ 200 km au large des côtes du Gujarat, touchera terre entre Mandvi et Karachi près du port de Jakhau entre 16h et 20h, selon le Département météorologique indien (IMD). La tempête est susceptible d’apporter de fortes pluies et des vents violents dans les régions de Saurashtra et Kutch du Gujarat, ainsi que sur la côte pakistanaise voisine.

Classé « tempête cyclonique très sévère » de catégorie 3, le cyclone Biparjoy est susceptible d’apporter des vents allant jusqu’à 120-130 km/h, a indiqué l’IMD.