PHOTOS : le 22e petit-déjeuner annuel Tiny Tim Charity revient à Kelowna

Le Tiny Tim Charity Breakfast annuel est revenu à Kelowna au début de la saison des fêtes.

Toute personne ayant un jouet déballé ou un don en espèces pour l’Armée du Salut était invitée à venir au Coast Capri Hotel et à profiter d’un petit-déjeuner buffet gratuit et de divertissements.

Plus de 100 personnes étaient présentes tôt et d’autres sont arrivées tout au long de la matinée alors que l’événement s’est déroulé de 6h30 à 10h00.

Bien que les chiffres définitifs n’aient pas encore été annoncés, ils s’attendaient à ce que des milliers de dollars et plus de 1 200 jouets soient donnés lors de l’événement pour aider les familles et les personnes dans le besoin en cette période des Fêtes.

En raison de la pandémie, la partie petit-déjeuner de l’événement avait été annulée ces deux dernières années, mais l’événement de mercredi était de retour à pleine capacité.

C’était la 22e fois que le Coast Hotel Capri accueillait cet événement.

Certaines organisations locales qui ont assisté à l’événement étaient le service d’incendie de Kelowna et des membres des Rockets de Kelowna.

Quiconque n’a pas pu participer à l’événement peut toujours faire un don en appelant l’hôtel avant le 7 décembre au 250-860-6060.

