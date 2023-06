Photos : La soirée de Rahul Gandhi avec des mécaniciens de motos au marché de Delhi

Le chef du Congrès, Rahul Gandhi, a visité mardi un atelier de réparation de vélos sur le marché Karol Bagh de Delhi, poursuivant son initiative de sensibilisation du public. Il a atteint le marché vers 17h15 et a été accueilli par une foule nombreuse qui l’a acclamé.

Poursuivant son interaction avec les gens comme lors du Bharat Jodo Yatra, le leader du Congrès s’est entretenu avec les hommes d’affaires locaux et les travailleurs du marché. M. Gandhi a également parlé aux mécaniciens des problèmes auxquels ils sont confrontés.

Rahul Gandhi peut également être vu en train de réparer un vélo et de prêter main-forte aux mécaniciens sur des photographies partagées par lui.

L’ancien chef du Congrès a partagé les photos de sa visite sur Facebook avec une légende : « Apprendre des mains qui tournent les clés et font tourner les roues de Bharat. #BharatJodoYatra.

M. Gandhi a quitté le magasin à 19 heures. Il a également serré la main et cliqué sur les photos des personnes qui s’étaient rassemblées à l’extérieur du magasin.

Plus tôt ce mois-ci, Rahul Gandhi a voyagé dans un camion de Washington à New York et a engagé une conversation franche avec le chauffeur centrée sur la vie quotidienne des chauffeurs de camion d’origine indienne aux États-Unis.

Le voyage en camion de M. Gandhi aux États-Unis est survenu quelques jours après qu’il a fait un trajet en camion de Delhi à Chandigarh pour écouter les problèmes des camionneurs.

Rahul Gandhi rencontre régulièrement des gens et écoute la voix des citoyens ordinaires.

De la visite de Old Delhi et des étudiants de Mukherjee Nagar et de l’Université de Delhi à une balade en bus BMTC et Blinkit Bike à Bengaluru, il s’est activement engagé avec des personnes de diverses couches de la société, poursuivant son processus d’écoute des gens comme pendant le Bharat Jodo Yatra .