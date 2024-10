PHOTOS : la romance de Vijay et Bobby Deol avec Pooja Hegde les rejoignant pour une conversation lors de la cérémonie de pooja Thalapathy 69 est à ne pas manquer

Le dernier film présumé de Vijay, provisoirement intitulé Thalapathy 69, est sorti aujourd’hui, le 4 octobre. Les réalisateurs ont déjà annoncé le casting principal du film. Désormais, toute l’équipe de Thalapathy 69 s’est réunie pour lancer le tournage du film suivi d’une cérémonie pooja.

Plusieurs photos intérieures de l’événement font surface en ligne. Sur les photos, on peut voir les acteurs vedettes de Thalapathy 69 assister à la cérémonie du pooja dans des ensembles traditionnels. Vijay enfile un veshti blanc avec une chemise assortie, tandis que Pooja Hegde est éblouissante dans un sari. D’un autre côté, Bobby Deol a l’air pimpant en tenue décontractée.

Partageant des photos des célébrations, les créateurs ont écrit : « Photos layum seri adha paathutu iruka unga face layum seri HAPPY SMILES irukunu que nous connaissons. »

Les créateurs ont également publié plusieurs photos franches de la cérémonie où l’on peut voir Vijay partager un moment chaleureux avec ses co-stars.

Les participants à l’événement comprennent Vijay, le réalisateur H Vinoth, Bobby Deol et plusieurs autres.

Jetez un oeil aux photos ci-dessous:

Outre Vijay et Pooja Hegde, le casting vedette de Thalapathy 69 comprend Mamitha Baiju. L’actrice a impressionné le public avec sa performance dans le tube malayalam Premalu.

Bobby Deol a également rejoint le prétendu dernier film de Vijay. Bien que les créateurs n’aient pas encore partagé de détails sur son personnage, on s’attend à ce qu’il joue un rôle important. Actuellement, Bobby Deol est prêt à figurer dans Kanguva avec Suriya.

Ensuite, Gautham Vasudev Menon, Prakash Raj et plusieurs autres sont montés à bord du Thalapathy 69. Priyamani sera également vu partager l’espace d’écran avec Vijay dans ce projet.

Pendant ce temps, le prochain film mettant en vedette Vijay comme personnage principal serait sa dernière aventure dans le cinéma indien. L’acteur a déjà partagé avec ses fans qu’il entrerait dans le monde de la politique après avoir terminé ses projets. Il se présentera également aux élections de l’Assemblée du Tamil Nadu en 2026.

De plus, H Vinoth dirigera Thalapathy 69 tandis qu’Anirudh Ravichander composera la musique.

Thalapathy Vijay a été vue pour la dernière fois dans The Greatest Of All Time, alias The GOAT. Le film a été réalisé par Venkat Prabhu. Le drame d’action d’espionnage mettait en vedette Vijay dans un double rôle de père et de fils. Le casting vedette de The GOAT comprenait Meenakshi Chaudhary, Prabhudeva, Prashanth, Sneha et plusieurs autres. Le film est actuellement diffusé sur Netflix.

