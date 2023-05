PHOTOS | La princesse Kate étourdit en bleu poudre alors qu’elle organise une garden-party avec William

William et Kate intensifient et avancent alors qu’ils prennent leur place en tant que nouveaux prince et princesse de Galles.

Le couple royal a organisé une garden-party mardi après couronnement célébrations à travers le Royaume-Uni emballé lundi.

La fête a été organisée au palais de Buckingham dans le prolongement des festivités du couronnement et a également vu le prince Edward et Sophie, les nouveaux duc et duchesse d’Édimbourg, présents, ainsi que la princesse Anne et le duc et la duchesse de Gloucester.

« Célébrer les gens qui font des choses extraordinaires », le prince et la princesse de Galles ont sous-titré des photos partagées sur réseaux sociaux comme ils ont accueilli au nom du nouveau roi de Grande-Bretagne.

Catherine, princesse de Galles lors d’une Garden Party lors d’une célébration du couronnement au palais de Buckingham, le 9 mai 2023 à Londres, en Angleterre. Photo : Jonathan Brady – Piscine WPA/Getty Images Catherine, princesse de Galles, assiste à la Garden Party du couronnement du roi Charles III au palais de Buckingham le 9 mai 2023 à Londres, en Angleterre. Photo : Jonathan Brady – Piscine WPA/Getty Images Catherine, princesse de Galles (à gauche) parle à Aldith Grandison, 93 ans, et à sa fille Jay Cee La Bouche (à droite) lors d’une Garden Party lors d’une célébration du couronnement au palais de Buckingham, le 9 mai 2023 à Londres, en Angleterre. Photo : Jonathan Brady – Piscine WPA/Getty Images Le prince William, prince de Galles, rencontre Dame Elizabeth Watts, âgée de 93 ans, lors de la Garden Party du couronnement du roi Charles III au palais de Buckingham le 9 mai 2023 à Londres, en Angleterre. Photo : Jonathan Brady – Piscine WPA/Getty Images Le prince William, prince de Galles, s’entretient avec des invités lors de la fête du couronnement du roi Charles III au palais de Buckingham le 9 mai 2023 à Londres, en Angleterre. Photo : Jonathan Brady – Piscine WPA/Getty Images

Pendant que William et Kate étaient au palais de Buckingham, le roi Charles aurait pris une pause dans ses fonctions royales, bien qu’il ait visité l’université de Cambridge, qui est son alma mater.

Le roi Charles III lors d’une visite au laboratoire Whittle de Cambridge pour inaugurer le nouveau laboratoire, rencontrer des universitaires, des dirigeants de l’aviation et visiter l’installation le 9 mai 2023 à Cambridge, en Angleterre. Photo : Joe Giddens – Piscine WPA/Getty Images Le roi Charles III lors d’une visite au laboratoire Whittle de Cambridge pour inaugurer le nouveau laboratoire, rencontrer des universitaires, des dirigeants de l’aviation et visiter l’installation le 9 mai 2023 à Cambridge, en Angleterre. Photo : Joe Giddens – Piscine WPA/Getty Images

Fidèle à son travail après son couronnement dans la promotion de la durabilité, au nouveau laboratoire Whittle, il en a appris davantage sur le travail effectué pour faire des voyages aériens sans émissions de carbone une réalité.