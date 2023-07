PHOTOS | La princesse Charlotte fait ses débuts à Wimbledon

La finale du simple masculin à Wimbledon dimanche a réuni des membres de la royauté et de nombreuses stars d’Hollywood.

Actualités24 rapporte que Carlos Alcaraz, 20 ans, a décroché son premier titre à Wimbledon avec une victoire épique 1-6, 7-6 (8/6), 6-1, 3-6, 6-4 sur Novak Djokovic.

La princesse Charlotte a fait ses débuts à Wimbledon aux côtés de ses parents, le prince et la princesse de Galles et de son frère aîné, le prince George. George a fait ses débuts à Wimbledon lors de la finale l’année dernière.

La duchesse de Cambridge, patronne royale du All England Lawn Tennis and Croquet Club, a remis le trophée à Alcaraz.

Catherine, princesse de Galles, la princesse Charlotte de Galles, le prince George de Galles et le prince William, prince de Galles, sont vus dans la loge royale. Julian Finney/Getty Images William, prince de Galles (R), de Grande-Bretagne, s’entretient avec son fils George à la Royal Box de la cour centrale lors du match de tennis final masculin entre Carlos Alcaraz d’Espagne et Novak Djokovic de Serbie. Adrien Dennis/AFP Carlos Alcaraz d’Espagne reçoit le trophée du simple masculin des mains de Catherine, princesse de Galles. Patrick Smith/Getty Images Novak Djokovic de Serbie reçoit le trophée des finalistes du simple masculin des mains de Catherine, princesse de Galles. Patrick Smith/Getty Images

Alcaraz a également bénéficié du soutien royal de SAR le roi Felipe VI d’Espagne, qui a regardé le match depuis la loge royale. Selon Centre Royalla maison royale espagnole a été la première à féliciter la nouvelle tête de série numéro un via les réseaux sociaux, « jouer comme un numéro un, c’est comme ça qu’on devient champion de Wimbledon ».

La publication rapporte qu’Alcaraz a remercié le monarque pour sa présence et a même plaisanté en disant qu’il voulait que le roi assiste à plus de ses matchs car il a joué devant lui deux fois et a gagné les deux fois.

HRH King Felipe VI (C) d’Espagne est vu dans la Royal Box lors de la finale masculine entre Novak Djokovic de Serbie et Carlos Alcaraz d’Espagne. Julian Finney/Getty Images

Parmi les autres visages célèbres assis dans la loge royale et parmi la foule figuraient Ariana Grande, Andrew Garfield, Jonathan Bailey, Tom Hiddleston et son fiancé Zawe Ashton, Brad Pitt, Hugh Jackman, Guy Ritchie, Emma Watson, Nick Jonas et Idris Elba.

